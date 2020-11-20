SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 37 milyon 500 bin lira, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 66 milyon 200 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusuna onay verdi. Kurul, Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 8-9 lira aralığından halka arzını onayladı.
150 milyon liralık mevcut sermayesini bedelli 37.5 milyon lira artışla 187.5 milyon liraya artıracak olan Kervan Gıda'da mevcut pay satışı şeklinde 12 milyon nominal hisse halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde 6 milyon lira nominal pay daha ek satışa konu edilecek.
Kurul ayrıca, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 125 milyon lira, Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin 95 milyon lira, Global Menkul Değerler AŞ'nin 100 milyon lira ve Şeker Finansal Kiralama AŞ'nin 250 milyon lira tutarındaki tahvil/finansman bonosu cinsinden borçlanma aracı ihracına izin verdi.
Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye iki ayrı eylemden dolayı toplam 76 bin 616 lira idari para cezası veren Kurul, Tan Egeli, Ebru Egeli, Mehmet Cemal Egeli ve Egeli&Co Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri AŞ'ye şirketin organizasyonel yapısında tespit edilen eksikliklerden, Cenk Çoruh'a da çalışmalarda gerekli mesleki özen ve titizliğin gösterilmemesi, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız olarak yürütülmemesinden dolayı 38 bin 308'er lira idari para cezası verilmesi kararı aldı.
41 SİTEYE ENGELLEME
Kurul, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye de çeşitli sebeplerden dolayı toplamda 354 bin 347 lira idari para cezası verdi.
41 internet sitesinin Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığının belirlenmesi nedeniyle Kurul, söz konusu internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!