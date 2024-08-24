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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'dan istifa haberlerine ilişkin soruşturma - İş-Yaşam Haberleri

        SPK'dan istifa haberlerine ilişkin soruşturma

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Haftanın son işlem gününde sosyal medya mecralarında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.08.2024 - 11:15 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:15
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        SPK'dan 'istifa' soruşturması
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        SPK'den yapılan yazılı açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında yapılan işlemlerin anlık olarak takip edildiğine, gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı denetim mekanizmasının sürekli işlediğine işaret edildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Haftanın son işlem gününde sosyal medya mecralarında Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Piyasa Dolandırıcılığı' başlıklı 107'nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ile bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir.

        Anılan düzenlemeler uyarınca, 'sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler' ile 'sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı' hükme bağlanmıştır. Yukarıda da bahsi geçtiği üzere Kurulumuzca, olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan bu maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."

        Açıklamada, Kurul'dan ve resmi makamlardan gelmeyen ve yatırımcıyı yanıltıcı nitelikte olan sosyal medya haberlerine itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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