Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.915,59 %0,01
        DOLAR 36,2197 %0,22
        EURO 37,9202 %0,10
        GRAM ALTIN 3.414,39 %0,46
        FAİZ 39,23 %-0,48
        GÜMÜŞ GRAM 38,51 %2,42
        BITCOIN 96.852,00 %0,37
        GBP/TRY 45,5460 %0,06
        EUR/USD 1,0469 %0,04
        BRENT 75,46 %0,59
        ÇEYREK ALTIN 5.582,64 %0,46
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'dan 4 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay - İş-Yaşam Haberleri

        SPK'dan 4 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusu ile 2 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 07:29 Güncelleme: 14.02.2025 - 07:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        SPK'dan 4 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay
        ABONE OL
        ABONE OL

        SPK bültenine göre, Kurul A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'in 540 milyon lira, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret'in 270 milyon 100 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Ak Finansal Kiralama'nın 3 milyar lira, Destek Yatırım Bankası'nın 30 milyon dolar, Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji'nin 3,9 milyar lira, Akbank'ın 10 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurunu onayladı.

        Azimut Portföy Yönetimi AŞ’nin Azimut Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar veren SPK, A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ’nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebini uygun buldu.

        Öte yandan Ata Portföy Yönetimi AŞ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi ve Alternatif Menkul Değerler AŞ’nin sermayesinin 77 milyon liradan, 132 milyon liraya artırılmasına izin verilmesi talebiyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılandı.

        İDARİ PARA CEZALARI VE SUÇ DUYURULARI

        Kurul, Hedef Portföy Yönetimi'ne 1,5 milyon lira, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret'e 246 bin 511,47 lira, Turkish Menkul Değerler'e toplam 1 milyon 232 bin 557,35 lira, Eliptik Yatırım Menkul Değerler'e 493 bin 22,94 lira, İnfo Yatırım Menkul Değerler'e 1 milyon 944 bin 578 lira, Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak 2 kişiye toplam 9 milyon 899 bin 256,61 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

        “GalaFx” ve “GL Yatırım” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ile 7 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasını kararlaştıran SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Belirli süreli sözleşme kriteri
        Belirli süreli sözleşme kriteri
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Cep telefonu kavgası
        Cep telefonu kavgası
        OpenAI kurucusu: Elon Musk mutlu biri değil
        OpenAI kurucusu: Elon Musk mutlu biri değil
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        PFDK’dan Adana Demirspor kararı!
        PFDK’dan Adana Demirspor kararı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Habertürk Anasayfa