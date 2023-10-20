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        Haberler Ekonomi Borsa SPK'dan 19 kişiye Borsa İstanbul'da geçici işlem yasağı - Borsa Haberleri

        SPK'dan 19 kişiye geçici işlem yasağı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 19 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 09:23 Güncelleme: 20.10.2023 - 09:23
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        SPK'dan 19 kişiye işlem yasağı
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        SPK bülteninde, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

        Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Ferudun Çavuşer, Fatih Mehmet Tuğlu, Elçin Yalçın, Oğuz Erel, Erdinç Atalay, Necmi Kaan Çavuşer, İsmail Özdemir, Ahmet Çölgeçen, İbrahim Ethem İçten, Asuman Kavak, Serdar Tunç, Pınar Erel, Satı Demircioğlu, Dursun Baranlı, Ahmet Kazan, Tarık Altınışık, Tolga Yalçınkaya, Serkan Tosun ve Atilla Uzunömeroğlu'na yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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