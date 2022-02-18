Beslenme düzeninizi değiştirdiniz, doğal besin kaynaklarına yöneldiniz, bitkisel ürünleri hayatınıza soktunuz, spor yapıyor ve sağlıklı gıdalar tüketiyorsunuz ancak yine de ek gıdalara mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Son zamanlarda pek çok kişinin hayatında süreç böyle ilerliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sağlık değerlerini yükseltmek için ek gıdalara olan talep oldukça fazla durumda.

Spirulina Nedir?

Spirulina mavi yeşil alglerden elde edilen ve son zamanlarda yaygın olarak besin takviyesi olarak kullanılan ürünlerden biri. Protein, doğal demir ve vitaminler açısından oldukça yüksek değerlere sahip olan Spirulina'nın Aztekler tarafından da kullanılan bir ürün olduğu ileri sürülmektedir.

Spirulina Faydaları neler?

Spirulina Faydaları İbrahim Saraçoğlu, Ahmet Maranki ve Ender Saraç gibi pek çok uzman tarafından da sıkça dile getirilir. Özellikle hava kirliliği, sigara ve alkol gibi dış etkenlerin vücutta bıraktığı kötü etkiyi temizleyici etkisi bulunan Spirulina güçlü bir antioksidan kaynağı olarak bilinir.

Bir zamanlar kalsiyum açısından zengin göllerde yetişen ancak bir süredir özel havuzlarda da yetiştirildiği bilinen Spirulina toz haliyle ya da kapsül haliyle kullanılmaktadır.

Bitkisel bir besin takviyesi olarak kabul edebileceğimiz Spirulina protein, A, C, E, D, B₆, B₁₂ vitaminleri ile Sodyum, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir gibi minareller bakımından oldukça zengindir.

Spirulina'nın kalp ve damar hastalıklarını önleyici etkisi bulunduğuna ve kötü kolesterolü kontrol altında tuttuğuna inanılır.

Alerjik rinit tedavisinde sıkça kullanılan ürünlerden biri olan Spirulina'nın alerjik rinitli kişilerin şikâyetçi olduğu burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı ve kaşıntı gibi belirtileri önemli miktarda azalttığı söylenmektedir.

Spirulina kullanımı kan şekerinin düşülmesine ve dengelenmesine yardımcı olmaktadır.

Spirulina’nın kanda bulunan kırmızı kan hücreleri ve beyaz kan hücrelerinin üretiminin arttırılmasına destek olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Spirulina’nın kansızlık tedavisinde de kullanıldığı biliniyor.

Spor yapanların da rahatlıkla tercih edebileceği Spirulina yeterli ölçüde kullanıldığı takdirde spor antrenmanlarının neden olduğu kas ağrılarının azaltılmasına yardım ettiği söylenir. Ayrıca kasları güçlendirmek ve vücut direncini arttırmak için de Spirulina kullanılabilir.

Fazla kilolarından kurtulmaya çalışanlar da metabolizma hızını arttırmak ve besin kaybı yaşamamak için Spirulina kullanımını deneyebilir.

Aynı zamanda Spirulina takviyesinin bağışıklık güçlendirdiği de bu takviyeye dair en yaygın bilgilerden biridir.

Spirulina Cilde Faydaları nelerdir?

Spirulina'nın düzenli kullanımında ciltteki yaşlanma belirtilerini azalttığı ve cildin daha canlı ve parlak görünmesine neden olduğu belirtilmektedir.

Spirulina Saça Faydaları nelerdir?

Özellikle saç dökülmesi problemi yaşayanların Spirulina kullanımı ile saç dökülmesi şikâyetlerini azaltabileceği bilinmektedir.

Spirulina Zararları nedir?

Bütün takviye gıdalarda olduğu gibi Spirulina'nın da bir hekime danışılarak kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde yanlış ya da fazla kullanılması sonucunda Spirulina'nın baş ağrısı, alerjik reaksiyonlar, kas ağrısı, terleme ve uykusuzluk gibi bazı problemlere yol açma etkisi olabilir.

Bir hekime danışmadan Spirulina kullanmamalı, vücudunuz için gerekli olan dozu bir uzman yardımıyla belirlemelisiniz.