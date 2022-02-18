Bir kozmetik mağazasına girdiğinizde cilt bakım ürünlerinden saç bakım ürünlerine kadar pek çok kozmetik ürününde nar çekirdeği özü bulunduğunu görmüşsünüzdür. Ya da herhangi bir rahatsızlığınız için doğal ürünlerle hazırlanan karışımlar aradığınızda karşınıza nar çekirdeği yağı ile hazırlanmış kürler çıkmıştır. Nar çekirdeği yağı sağlığımız için oldukça faydalı doğal ürünlerin başında yer alıyor.

Nar Çekirdeği Yağı Neye İyi Gelir?

Nar Çekirdeği Yağı Faydaları ve Nar Çekirdeği Yağı Zararları başlıklarına açıklık getireceğimiz bu yazıda Nar Çekirdeği Yağı Neye İyi Gelir sorusunu yanıtlamadan önce nar çekirdeği yağının nasıl elde edildiğini anlatmakta fayda var.

Evde kendi imkânlarınızla da elde edebileceğiniz nar çekirdeği yağını üretmek için sadece nara ve zeytinyağına ihtiyacınız var. Nar tanelerinizi ya da çekirdeklerini kurutun. Kurutulmuş yaklaşık olarak iki su bardağı nar çekirdeğini robottan geçirin. Toz haline gelen nar çekirdeklerini aşağı yukarı bir litre kadar zeytinyağının içine katın ve karıştırın. Bu karışımı bu şişenin içinde en az iki hafta kadar bekletmelisiniz. İşte doğal nar çekirdeği yağını böyle elde edebilirsiniz.

Nar Çekirdeği Yağının Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından özellikle bağırsak problemleri ve cilt kırışıklıkları yaşayanlar için sıkça dile getirilmektedir.

Nar çekirdeği yağı içerisinde bol miktarda polifenol bulundurur. Bu da damarlarda kolesterol birikmesinin önüne geçer. Yani nar çekirdeği yağı kalp ve damar hastalıklarının oluşma ihtimali azaltır.

Nar çekirdeği yağı potasyum ve antioksidan zengini olması sebebiyle yüksek tansiyon riski taşımaz.

Hücre yenileyici özelliğe sahip olan nar çekirdeği yağı cildin yenilenmesine katkı sağlar.

Nar çekirdeği yağı bir antioksidan kaynağıdır. Bu da kilo vermeye çalışanlar için içeriğindeki flavonoidlerin desteği ile vücutta yağ birikmesini önleyici etki göstermesinin yanı sıra aynı zamanda vücuttaki fazla yağın da vücuttan atılmasını hızlandırır.

Nar çekirdeği yağı doğal asitler bakımından da zengindir. Bu özelliği sayesinde nar çekirdeği yağının vücudu iltihaba karşı koruduğu da söylenebilir.

Doğal bir ağrı kesici özelliği de taşıyan nar çekirdeği yağını özellikle kas ağrıları yaşıyorsanız, bu ağrıları dindirmek amacıyla kullanabilirsiniz.

Vitamin deposu olan nar çekirdeği yağı aynı zamanda B ve C vitaminleri bakımından zengindir. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin rahatça kullanabileceği bir üründür anlamına gelir.

Nar Çekirdeği Yağı Cilde İyi Gelir Mi?

Nar çekirdeği yağı özellikle cilt sağlığı için mucize etkisi taşıyan bir doğal yağdır. Nar çekirdeği yağının cildin yağ oranını dengelediği ve cildi canlandırdığı biliniyor.

Nar çekirdeği yağı kullanarak cildinizin daha parlak ve daha pürüzsüz bir görüntüye kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

Egzama, sedef, güneş yanığı gibi cilt problemleri bulunanlar da nar çekirdeği yağı kullanabilir çünkü nar çekirdeği yağının yara ve kesikleri leke bırakmadan iyileştirme gücü vardır.

Saç bakımı için doğal ürün tercih edenlerin imdadına da nar çekirdeği yağı koşar. Yeterli miktarda nar çekirdeği yağı ile saç derisinde kan dolaşımını hızlandırırsınız bu sayede de saçınızda kepek ve kaşıntı gibi sorunlar yaşamamış olursunuz.

Aynı zamanda nar çekirdeği yağı saçınızın pH dengesini de korur.

Kilo vermeye ve yağ yakımını hızlandırmaya faydası olduğu bilinen nar çekirdeği yağı selülit problemlerine de çözümdür. Hücre yenileyici özelliği olduğu bilinen nar çekirdeği yağı sayesinde selülitleri azaltabilirsiniz.

Nar Çekirdeği Yağı Göz Altı Morluklarını Geçirir Mi?

Nar Çekirdeği Yağı Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından özellikle gözaltı morluklarının tedavisi ve cilt bakımı için tekrar tekrar dile getirilmektedir.

Nar Çekirdeği Yağı Zararları var mı?

Nar çekirdeği yağının bilinen bir zararı bulunmamaktadır ancak yine de özellikle hamile ve emzirme dönemindeki kadınların nar çekirdeği yağı kullanmadan önce bir hekime danışmasında fayda var.