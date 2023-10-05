Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        21
        Galatasaray
        GS
        19
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        11
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        MKE Ankaragücü
        MKE
        6
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe HEDEF 15'TE 15! Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı şifreli mi şifresiz mi? - Fenerbahçe Haberleri

        Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Süper Lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler Slovakya'da kazanıp grupta 2'de 2 yapmak istiyor. Mücadelede bazı yıdlız futbolcularını dinlendirecek olan teknik direktör İsmail Kartal, yedek ağırlıklı bir 11'i sahaya sürecek. Peki, Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 10:39 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak.

        • 2

          Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçı kazarak üst üste 14 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

        • 3

          Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu.

        • 4

          SPARTAK TRNAVA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak Spartak Trnava-Fenerbahçe karşılaşması TSİ 22.00'de başlayacak. Alman hakem Sascha Stegemann'ın yöneteceği müsabaka EXXEN'den canlı yayınlanacak.

        • 5

          CENGİZ ÜNDER SAKAT, İRFAN CAN GÖTÜRÜLMEDİ

          Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısına 2 eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde ligde oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci ise dinlendirilmek amacıyla Slovakya kafilesinde yer almadı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Emre Mor, Samet Akaydin, Luan Peres, Lincoln, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz da Trnava karşısında oynayamıyor.

        • 6

          YILDIZLAR KULÜBEYE

          Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava karşısında Dzeko, Tadic, Szymanski, Fred gibi isimleri dinlendirecek. Yıldız futbolcuların maça yedek kulübesinde başlaması ve skorun gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor.

        • 7

          FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        • 8

          LIVAKOVIC

        • 9

          FERDİ

        • 10

          BECAO

        • 11

          DJIKU

        • 12

          OOSTERWOLDE

        • 13

          CRESPO

        • 14

          ZAJC

        • 15

          MERT HAKAN

        • 16

          KENT

        • 17

          KING

        • 18

          BATSHUAYI

        Haberi Hazırlayan: Uğur Sarıkaya
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD, İran'dan el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı
        ABD, İran'dan el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        Türkiye'de meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının 10 yıl altında
        Türkiye'de meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının 10 yıl altında
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Habertürk Anasayfa