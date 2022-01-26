Kontrolden çıkan SpaceX roketi Ay'a çarpacak

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Şubat 2015'te fırlatılan Falcon 9 görevinin ardından yakıtı bittiğinden bu yana kontrolden çıkmış bir şekilde ilerliyor.

4 tonluk roketin önümüzdeki haftalarda Ay'a 2,58 km/sn hızla çarpması beklenirken tarih olarak 4 Mart 2022 işaret ediliyor.

Falcon 9'un hareketleri gökbilimci Bill Gray tarafından izleniyor. Gray, 4 Mart 2022'de gerçekleşeceği sonucuna vardığını ancak tam kapsamlı araştırma ve veri toplama için diğer gözlemcilere yardımcı olma çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Independent'ta yer alan habere göre, roketin yörüngesini etkileyebilecek bir dizi faktör olduğundan, çarpmanın tam yeri hala bilinmiyor.

Olasılıklara göre Falcon 9 roketinin Ay'a çarpması, Dünya için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Çarpışmanın Dünya'dan fark edilmesinin şu an için de çok mümkün olması beklenmiyor.