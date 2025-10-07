Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa SPA ve masaj salonlarında 19 kaçak kadın | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        SPA ve masaj salonlarında 19 kaçak kadın!

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren 10 masaj ve spa salonlarına "insan ticareti" denetimi gerçekleştirildi. Kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 19 yabancı uyruklu kadın şahıs deport edilmek üzere gözlem altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 09:25 Güncelleme: 07.10.2025 - 09:50
        Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik İnsan ticareti kapsamında çalışma ve hijyen belgeleri kontrolü denetimlerinde; 10 iş yeri denetlendi.

        19 YABANCI KADIN DEPORT EDİLECEK

        İHA'daki habere göre 19 yabancı uyruklu, 25 kadının yapılan kontrollerinde sigorta girişlerinin yapılmadığı ve hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan 19 yabancı uyruklu kadın, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        #Hatay
        #Son dakika haberler
