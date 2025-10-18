Habertürk
        SP, Türkiye'nin kredi notunda değişiklik yapmadı - İş-Yaşam Haberleri

        SP, Türkiye'nin kredi notunda değişiklik yapmadı

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (SP), Türkiye'nin "BB-" olan kredi notu ile "durağan" olan görünümünde herhangi bir değişikliğe gitmedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 09:33 Güncelleme: 18.10.2025 - 09:33
        S&P Türkiye'nin kredi notunda değişiklik yapmadı
        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne dair güncelleme yayımlamadı.

        S&P'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirmede bulunulması için 17 Ekim tarihi verilen Türkiye, Hollanda ve Togo için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

        Açıklamada, bu ülkeler için yarı yıllık gözden geçirmenin gerçekleştirildiği ancak mevcut kredi notlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı aktarıldı.​​​​​​​

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için değerlendirme tarihi vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

        S&P, halihazırda Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" ve kredi notu görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

