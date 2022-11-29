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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları nedir, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor? Bakanlıktan açıklama!

Son dakika: Sözleşmeli kadroya Bakanlıktan açıklama!

Yaklaşık 600 bin 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya alınmasına ve 90 bin taşerona kadro verilmesine ilişkin düzenlemede sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu düzenlemeyle ilgili uygulama esasları açıklandı. İşte sözleşmeliye ve taşerona kadro ile ilgili detaylar...

Giriş: 29.11.2022 - 19:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sözleşmeliye kadro son dakika... Kabine Toplantısının akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,'sözleşmeli personel kadro düzenlemesiyle ilgili açıklamada bulunmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin yeni bir açıklama yaparak ayrıntıları duyurdu. Buna göre; sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi öngörülüyor.

  • Açıklamada;

    "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 28/11/2022 tarihli Kabine Toplantısı sonrasında sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin açıklama yapmıştır. Yapılan açıklamaya ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

    Bu çerçevede yapılacak düzenleme ile;

  • A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

    1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

    4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

    5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

    6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

    Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

    Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır.

  • B) Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından;

    1- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi,

    2- Kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması, öngörülmektedir

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER, KİMLERİ KAPSIYOR?

    Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle ilgili Kabine Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi şartların yer alacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;

    "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk suresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir.

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