ADAY MEMURLUK NEDİR?

Merkezi sınavı kazanmış ve ardından temel-hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere herhangi bir kurum veya kuruluşa atananlara aday memur denir. Söz konusu bu uygulama Devlet memurluğu kadrosuna ilk defa atanacak kişilere uygulanır. Burada belirtilen temel ve hazırlayıcı eğitimler tüm memurlar için geçerlidir.

Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik" 21.02.1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 27.06.1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmelikte bu eğitimlerin, azami minimum sürelerini şu şekildedir:

Temel eğitim: En az 10 gün en çok 2 ay olabilir.

Hazırlayıcı eğitim: Bir aydan az 3 aydan çok olamaz.

Staj: 2 aydan az olmamak üzere adaylık süresi içinde tamamlattırılır.