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Aday memur nedir? Aday memurluk süresi ve maaşı ne kadar? Aday memur hakları neler, tayin isteyebilir mi?

Aday memur nedir? Aday memurluk süresi ve maaşı ne kadar?

Sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçirilmesi için detaylar belli oldu. Yaklaşık 600 bin 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya alınmasına ve 90 bin taşerona kadro verilmesine ilişkin düzenlemede sona gelindi. Kabine Toplantısı'ndan sonra sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi için gerekli şartları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda 3 yılını doldurmuş sözleşmeli personellerin aday memur olacağını duyurdu. Söz konusu duyurunun ardından Aday memur hakları, şartları ve maaşları gündeme geldi.

Giriş: 29.11.2022 - 22:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin gerekli esasları açıkladı. Sözleşmeli personelin kadroya geçmek için gereken detaylar netleşti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kamuda sözleşmeli personelin durumuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:  ''3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek." dedi. Peki, Aday memur nedir? Aday memurluk süresi ve maaşı ne kadar? Aday memur hakları neler, tayin isteyebilir mi? İşte tüm detaylar…

  • ADAY MEMURLUK NEDİR?

    Merkezi sınavı kazanmış ve ardından temel-hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere herhangi bir kurum veya kuruluşa atananlara aday memur denir. Söz konusu bu uygulama Devlet memurluğu kadrosuna ilk defa atanacak kişilere uygulanır. Burada belirtilen temel ve hazırlayıcı eğitimler tüm memurlar için geçerlidir.

    Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik" 21.02.1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 27.06.1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

    Yönetmelikte bu eğitimlerin, azami minimum sürelerini şu şekildedir:

    Temel eğitim: En az 10 gün en çok 2 ay olabilir.

    Hazırlayıcı eğitim: Bir aydan az 3 aydan çok olamaz.

    Staj: 2 aydan az olmamak üzere adaylık süresi içinde tamamlattırılır.

  • Aday Memurluk ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirme hususunu ve sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik, değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelerinin kadroya geçişlerinde 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacaktır. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önce kadro düzenlemesinin dışında tutulan kişiler doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir." ifadelerini kullandı.

  • 2022 ADAY MEMURLUK SÜRESİ NE KADAR?

    657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54. maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hüküm uyarınca aday devlet memurluk süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz.

  • ADAY MEMUR TAYİN İSTEYEBİLİR Mİ?

    657 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinde; "...Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz" hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme göre asaleti tasdik olmayan memurların başka kurumlara nakli mümkün değildir.

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