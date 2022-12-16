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Sözleşmeliye kadro şartları netleşti! 2022 Sözleşmeli personele kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak ve Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Sözleşmeliye kadro şartları netleşti! 2022 Sözleşmeli personele kadroda son durum!

Sözleşmeli personele kadro kapsamı ve şartları, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Sağlık çalışanı, sanatçılar, üniversite asistanları ve öğretmenleri kapsayan sözleşmeli personele kadroda son durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarının ardından netlik kazandı. İşte, öğretmenler dahil 500 bine yakın personeli kapsayan sözleşmeliye kadro düzenlemesi son dakika açıklamaları...

Giriş: 16.12.2022 - 11:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sözleşmeliye kadroda son dakika açıklamaları peş peşe gelmeye devam ediyor. Sözleşmeli memura kadro; öğretmene, sağlık personellerine, din görevlileri dahil olmak üzere 500 bine yakın personeli kapsayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklama ile sözleşmeliye kadro şartları  ve kapsamı hakkında detayları açıkladı. İşte, 2022 Sözleşmeliye kadro son durum...

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    3600 ek gösterge ve EYT düzenlemesine ilişkin çalışmalarının Ocak ayında tamamlanacağına dikkat çeken  Ak Parti Grup Başkan vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; “3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemeyi yaptık, Temmuz’da hayata geçirdik. 15 Ocak itibari ile 3600 ek gösterge bütün memur ve emeklilerimiz için yürürlüğe girmiş olacak. Bunun olumlu faydalarını hep beraber görmüş olacağız. Aynı zamanda 500 bine yakın kamuda, belediyelerde, bakanlıklarda çalışan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4B statüsüne göre çalışan sözleşmeli personelimizi kadroya geçirmenin hazırlığı içerisindeyiz. Milletvekili arkadaşlarımızla bu kanun teklifinin çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

  • ARALIK'IN SONU OLMAZ DA OCAK'IN BAŞI OLUR!

    Akbaşoğlu; "EYT’li kardeşlerimizin durumu var. Geçen sene bir söz vermiştik. 5 adım atacağız demiştik. 3’ünü yasalaştırdık. Sözleşmeli personel ve EYT’liler ile ilgili de Aralık ayının sonuna kadar yasalaştırma yapacağız demiştik. Takvim çerçevesinde Aralık’ın sonu olmaz da Ocak’ın başı olur. En fazla 1 hafta sarkma olur. Ama en geç 1 ay sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT’li kardeşlerimizin durumunun çözümüne ilişkin yasal çalışmayı hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

  • BAKAN BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİYE KADRO AÇIKLAMASI

    TBMM bütçe görüşmelerinde sözleşmeliye kadro düzenlemesi hakkında önemli açıklamalar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum. Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde." dedi.

  • "ÇALIŞMA TEKNİK OLARAK BİTTİ"

    Bakan Bilgin "Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Çalışmalar içerisinde istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Bu proje ilk defa uygulanan bir projedir. İşletmelere diyoruz, elimizde çeşitli fonlar var. Bütün paraları sanayide, istihdam sürecine dönüştürelim. Birçok ilde uygulamaya kondu. 500 işçi veriyoruz, parasını fondan veriyoruz ama şartı '6 ay parasını biz verirsek, sen 2 yıl çalıştıracaksın' diyoruz. Sanayide nitelikli işgücü yetiştirecek proje geliştiriyoruz.Kurumsal işletmelere de beyaz bayrak vereceğiz. Burada düzgün iş örgütlü işyeri haline dönüştüreceğiz. Sendikalaşmaya karşı işverenleri işyerlerini teşhir etmiş olacağız. Önümüzdeki sorunlardan biri geçici işçiler meselesi. Önemli bir meseledir. Bu sorunu çözüyoruz. Bu sorun çalışmasını bitirdim. İnşallah bu ay içerisinde Meclis'e intikal eder." ifadelerini kullandı.

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