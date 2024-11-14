20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri bugün itibarıyla başlıyor ve 20 Kasım’da sona erecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, ‘’MEB sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?’’ sorularını gündeme taşıdı. İşte 2024 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih ekranı e-Devlet ve sürece ilişkin detaylı bilgiler…