Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri başlıyor! MEB kılavuzu ile 2024 Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır?
2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleri belli oldu. Kılavuza göre 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercihleri 14 Kasım Perşembe günü itibarıyla başlıyor. Adaylar, tercih işlemlerini 20 Kasım saat 16.00'ya kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, 2024 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte MEB kılavuzu ile 2024 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih ekranı…
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20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri bugün itibarıyla başlıyor ve 20 Kasım’da sona erecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, ‘’MEB sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?’’ sorularını gündeme taşıdı. İşte 2024 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih ekranı e-Devlet ve sürece ilişkin detaylı bilgiler…
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece 2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihleri belli oldu.
Kılavuz doğrultusunda sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri, 14-20 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, 20 Kasım 2024 tarihinde saat 16.00’da sona erecek.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Kurum tercih başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.
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Adaylar, başvurunun ilk aşamasında başvuru yaptıkları alanda tercih yapacak.
Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelik sırasına göre yapılabilecek.
Tercihlerine 40’tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” ya da “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecekler.
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Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Matematik-Bilgisayar Bölümü, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilgi Teknolojileri bölümü mezunları ile Yönetim Bilişim Sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecekler.
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ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının % 50’si ile sözlü sınav puanının % 50’si alınarak hesaplanacak.
Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek.
Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.
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ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Ayırca atama sonuçları, ataması gerçekleştirilenlerin başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına kısa mesaj yoluyla bildirilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA VE TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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