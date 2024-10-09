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        Haberler Bilgi Yaşam Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları sorgulama 2024: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'de!

        Öğretmen mülakat sonuçları sorgulama ekranı 2024: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Öğretmen mülakat sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 20 bin öğretmen ataması için 1 Temmuz'da başlayan sözlü sınav süreci Ağustos ayında tamamlandı. Sözlü sınav sonuçları Danıştay kararı sonrası belli olacak. Bu kapsamda gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek 'Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı' son dakika duyurusuna çevrilmiş durumda. Peki, 2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB öğretmen mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 10:32 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:32
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        • 1

          20 bin öğretmen ataması için sözlü sınav süreci tamamlandı. Ekim ayına girilmesiyle beraber sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih için araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konu ile ilglii olarak, "Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor." demişti. 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, MEB öğretmen mülakat sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR!

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuru ve tercihler, 20-31 Mayıs 2024 tarihlerinde alınmıştı.

          1 Temmuz'da başlayan sözlü sınav süreci de Ağustos ayında tamamlanmıştı. Mülakatlara katılım sağlayan öğretmen adayların sonuçlar için bekleyişi devam ediyor.

        • 3

          ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için danıştay kararını işaret etti.

          Atama sonuçlarının neden açıklanmadığı sorularına açıklık getiren Bakan Tekin, "Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar." ifadelerini kullandı.

          Ancak sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

        • 4

          SONUÇLAR YANLIŞLIKLA SIZDIRILMIŞTI

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakat sonuçlarının yanlışlıkla sızdırıldığı iddiasına şu yanıtı verdi:

          "Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı."

        • 5

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Sonuç duyurusu ardından adaylar, e-Devlet sistemine bağlı olan "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden aldıkları puanı görüntüleyebilecek.

          Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

        • 6
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