Sözleşmeli er alımı ne zaman? Sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesaplarından sözleşmeli er alımı yapılacağını duyurdu. İşte 2020 sözleşmeli er alımı 2020 ile ilgili detaylar...

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 15 Eylül-26 Ekim 2020 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacaktır.

2020 sözleşmeli er başvuru şartları ve 1. grup sınav tarihleriyle ilgili detaylar personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanan kılavuzda paylaşıldı. Buna göre, birinci grup adaylar 15-21 Eylül tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR 2020

En az ilköğretim mezunu olup;

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe başvurabilecek.

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her nesebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzmanjandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş,

genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geribırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkıaskerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum veorganlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinseltaciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devletsırlarını açığa vurma suçlarından,

(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar,üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî CezaKanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya dahafazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşıfaaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerineüyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlereyardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamışya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için BirlikKomutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,

Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerleriçerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazlaolabilir.),

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve SahilGüvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilenşartları taşımak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurumveya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuru şöyle;

"Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Sözleşmeli Er Temini duyurusu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz."

1. Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 15 Eylül-26 Ekim 2020 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacaktır.

2. Seçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılacaktır;

a. Birinci grup adaylar; 15-21 Eylül 2020 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir. (Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.)

b. Diğer adayların çağrı ilanları ileri bir tarihte yapılacak olup, sınav tarihleri sorgulama sayfasında ayrıca belirtilecektir.

3. Seçim aşaması faaliyetleri bir gün sürecektir.

4. Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul,

b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

c. Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, mekik ve 400 metre düz koşu branşlarında yapılacaktır),

ç. Mülakat,

d. Hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

6. Sınavlara gelirken;

a. Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte fotokopilerini (seçim aşamalarında başarısız olan adayların belgeleri adayın kendisine iade edilecektir),

b. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) ile tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Raporu"nu,

c. Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunu (pembe kapaklı dosya üzerine yazılı olarak) yanlarında getireceklerdir. Bu kapsamda;

(1) Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,

(2) HES Kodu olmayan ve HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak, HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,

(3) HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar; HES Kodu sonuçlarının normale dönmesi durumunda, temin faaliyetinin son günü olan 26 Ekim 2020 tarihine kadar sınavlara kabul edilecektir.

7. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

8. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan/evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecektir.

9. Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar edilmemelidir.

10. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.