Southport: 0 - Tranmere Rovers: 2

İngiltere FA Cup 2.Tur Tekrar heyecanı devam ediyor. Southport - Tranmere Rovers maçı oynandı.
Southport takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Dan Hanford, Reagan Ogle, Liam Edwards, Ryan Astles, Dean Winnard, Jordan Richards, David Morgan, Marcus Wood, Bradley Bauress, Dion Charles, Jack Sampson
Tranmere Rovers takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Scott Davies, Liam Ridehalgh, Stephen McNulty, Emmanuel Monthe, Jake Caprice, Mark Ellis, Jay Harris, Paul Mullin, Harvey Gilmour, James Norwood, Conner Jennings
14. dakikada Tranmere Rovers, Conner Jennings ile skoru 0-1 yaptı. İkinci gol 43. dakikada Tranmere Rovers adına Conner Jennings ile geldi. Maçın ilk devresi 0-2 bitti. İlk 45 dakikada Tranmere Rovers futbolcusu Jay Harris sarı kart gördü. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikası golsüz bitti.
Mücadelenin 2. 45 dakikasında Southport takımında Marcus Wood, Jordan Richards, Liam Edwards oyundan çıkarken Devarn Green, Jordan Archer, Jason Gilchrist mücadeleye dahil oldu, Tranmere Rovers takımında ise Cole Stockton ve Adam Buxton girdi, Paul Mullin ve Jake Caprice çıktı. Maçı Tranmere Rovers 0-2 kazandı.
İddaa 526 koduyla açtığı bu maçta Tranmere Rovers kazanır bahsine oynayanlara 1.80 oranını kazandırdı.
Southport takımının son 5 maçlık performansı: 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi. Konuk Tranmere Rovers ise bu süreçte 3 kez kazandı, 2 kez yenildi.
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