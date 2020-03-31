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Koronavirüs salgının en çok vurduğu sektörlerden biri olan otomotiv sektöründe, salgının yayılmasını engellemek için büyük önemi olan sosyal mesafeye yönelik adımlar atılıyor.

Bu kapsamda, kamuoyuna sosyal mesafenin korunması mesajı vermeye çalışan markalar logolarını da buna uygun olacak şekilde işin içine katıyor.

Bu markalarda Volkswagen, logosunda iç içe geçen 'V' ve 'W' harflerini birbirinden ayırırken, Alman üretici Audi'de logosunda iç içe geçen dört halkanın arasını açarak sosyal mesafenin önemine vurgu yapıyor.

Bir diğer Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz de, logosunda halkanı içinde yer alan yıldızını, halkadan ayırarak kamuoyuna sosla mesafe mesajı veriyor.

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren markalar da benzer uygulamalarda bulunuyor. Bunlardan Coca-Cola, logosundaki harflerin arasını açarken, McDonald's da logosundaki 'M' harfini ikiye bölerek konuya dikkat çekiyor.

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