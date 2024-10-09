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        Haberler Gündem Sosyal medyaya yeni düzenleme

        Sosyal medyaya yeni düzenleme

        Hükümet sosyal medyanın zararlı içerikleri ile mücadele konusunda bir eylem planı hazırlıyor. Buna göre bir yandan 10. Yargı Paketi ve Yargı Reformu Strateji Belgesi ile önemli adımlar atılırken, diğer yandan da Ulaştırma Bakanlığı önderliğinde de sosyal medyanın zararlı içerikleri konusunda bir düzenlemeye gidiliyor. Buna göre şiddet öğelerinin teşvik edilmesine ve suçun özendirilmesine karşı ulusal bir kampanya başlatılacak

        Giriş: 09.10.2024 - 15:33 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:29
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        Sosyal medyaya yeni düzenleme
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        Semih Çelik adlı caninin Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner adlı iki genç kızı vahşice katletmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Şiddet ve asayiş olaylarının artmasıyla birlikte hükümet, hem yargıda hem de sosyal medyada şiddet ve suç öğeleri ile mücadele için acil adım atmaya karar verdi.

        Bir yandan yargıda 10. Yargı Paketi ve Yargı Reformu Strateji Belgesi ile önemli adımlar atılırken, Ulaştırma Bakanlığı önderliğinde de sosyal medyanın zararlı içerikleri konusunda bir düzenlemeye gidiliyor. Buna göre şiddet öğelerinin teşvik edilmesine ve suçun özendirilmesine karşı ulusal bir kampanya başlatılacak.

        İNCEL ADLI GRUBA ÜYE OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

        İkbal Uzuner’in cesedini parçaladıktan sonra surlardan atlayıp intihar eden Semih Çelik’in, Discord adlı haberleşme platformunda kadın ve çocuk şiddetini körükleyen İncel adlı gruba üye olduğu ortaya çıkmıştı.

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        Bu ve benzeri haberleşme sitelerinde ya da platformlarda sadece kadın ve çocuk düşmanlığı değil, kriminal birçok paylaşım yapılıyor, şiddet ve suç içerikli fotoğraflar ve görüntüler yayılıyor. Gençler kötü niyetli kişilerin ve suç örgütlerinin ağına düşürülüyor. Aynı zamanda uyuşturucu satışı gibi suç faaliyetleri de sürdürülüyor.

        Rusya Federasyonu ile birlikte Türkiye de Discord adlı platforma erişim engeli getirdi. Her gün ortalama 850 milyon mesajın atıldığı platformda günlük aktif 29 milyon kullanıcı bulunuyor. Platformun kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

        Ulaştırma Bakanlığı’nın platforma erişim engeli getirmesinin ardından İçişleri Bakanlığı Discord’da suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocukla birlikte Telegram’da, “Hz. Ebu Cehil” adlı grupta çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret, dini değerleri aşağılayıcı paylaşımlar yapan A.D.C. adlı çocuğu Emniyet’te koruma altına aldı.

        ULUSAL KAMPANYA BAŞLATILDI

        Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile de Discord’a erişim engeli getirilmesi ve bundan sonraki süreci konuştuk. Bakan Uraloğlu, suç unsuru tespit edildiğinde sosyal medya ağlarına yasal olarak erişim engeli getirildiğini hatırlatarak, suç içerikleriyle mücadelede asla yasaklama anlayışında olmadıklarını söyledi.

        İlgili bakanlıklarla birlikte sosyal medya aracılığı ile işlenen suçların önlenmesi konusunda bir eylem planı ve yol haritası hazırladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, gençlerin eğitimi, bilinçlendirilmesi ve sosyal medyanın zararı içerikleri konusunda uyarılmaları için ailelere de büyük görev düştüğünü söyledi. Bakan Uraloğlu, “Bir bilinçlendirme, eğitim ve uyarı kampanyası” başlatılacağını söyledi.

        Bakan Uraloğlu, internetin zararlı içerikleri konusunda toplumda kanaat önderlerinden destek alınacağını ifade etti. Uraloğlu, eylem planının detaylarını kısa zaman içinde toplumla paylaşacaklarını söyledi.

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