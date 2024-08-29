Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Sosyal medyanın duyguları manipüle edebilen gücü tartışmaların odağında - Haberler | Sağlık Haberleri

        Sosyal medyanın duyguları manipüle edebilen gücü tartışmaların odağında

        Kullanım oranları hızla artan sosyal medya platformlarının gençlerin duygu durumları üzerine etkileri uzun süredir eleştirilerin odağında yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 14:15 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medya duyguları manipüle mi ediyor?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İnternet çağının en büyük icatlarından biri olan sosyal medya platformlarının kullanım oranları her geçen gün artıyor.

        Online istatistik portalı Statista'da yer alan verilere göre, dünya nüfusu 8 milyarı aşarken 5 milyar kişi sosyal medya kullanıyor.

        Bu da dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 62'sinin sosyal medya kullandığı anlamına geliyor. Verilere göre, dünyada en çok kullanılan ilk 5 sosyal medya platformunun 4'ü ABD'li, bir tanesi ise Çinli bir şirkete ait.

        Sosyal medya platformlarının kullanımları yoğun bir şekilde artarken, insanları ve toplumları dönüştürme güçleri de tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor.

        KARAMSAR PAYLAŞIMLARA DAHA FAZLA MARUZ KALANLARIN KENDİ PAYLAŞIMLARI DA KARAMSAR OLDU

        AA'nın derlediği bilgilere göre, sosyal medya platformlarının kullanıcıların duygularına olan etkileri çeşitli deneylerle ve araştırmalarla ispatlandı.

        REKLAM

        Forbes'de 2014'te yayımlanan habere göre, Facebook veri bilimcilerinin yaptığı bir deneyde 600 binden fazla Facebook kullanıcısının önüne düşen paylaşımlar üzerinden bir deneme yapıldı.

        Buna göre, bazı kullanıcılara sadece olumlu ve güzel paylaşımlar; bazı kullanıcılara da sadece karamsar paylaşımlar gösterildi.

        Bir hafta süren araştırma sonuçlarına göre, olumlu duygular içeren paylaşımları daha çok gören kullanıcılar daha olumlu paylaşımlar yaparken, olumsuz duygular içeren gönderilere daha çok maruz kalanlar ise daha fazla karamsar paylaşım yapmaya başladı.

        Araştırmayı gerçekleştiren veri bilimci Adam Kramer, yaptığı açıklamada sonuçların Facebook'ta kullanıcıların duygusal anlamda birbirini etkilediğini gösterdiğini vurguladı.

        Birleşik Krallık'a bağlı Royal Society for Public Health'in 14-24 yaş arasındaki kişiler üzerinde yaptığı araştırmaya göre, sosyal medya platformlarının kullanıcılar üzerinde hem zararlı hem de faydalı bazı etkileri bulunuyor.

        Araştırmaya göre, uygulamalar arasında en olumlu görülen uygulama YouTube olarak öne çıkıyor. YouTube, diğer insanların sağlık deneyimlerine ilişkin farkındalık yaratması, güvenilir sağlık bilgilerine erişim sağlaması ve katılımcıların depresyon, kaygı ve yalnızlık düzeylerini azaltması nedeniyle yüksek puan alıyor.

        REKLAM

        GENÇLER ÜZERİNDE EN FAZLA OLUMSUZ ETKİYİ INSTAGRAM YAPIYOR

        Araştırmaya göre, uyku kalitesi, beden imajı, gelişmeleri kaçırma korkusu, depresyon ve kaygı gibi konularda başta Instagram olmak üzere sosyal medya uygulamaları kötü puanlar alıyor.

        Diğer insanları sürekli eğlenir halde görmek ve filtreler sebebiyle diğer insanların daha kusursuz bedene sahip olduğunu zannetmek özellikle gençlerde kötü etkiler bırakıyor.

        Bir diğer araştırma ise 2021'de The Wall Street Journal tarafından açığa çıkartılan Instagram'ın gizli tuttuğu kendi araştırmasıydı. Araştırma Instagram'ın özellikle ergenlik çağındaki kişiler üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdi.

        Ortaya çıkan verilere göre, Instagram her 3 ergenlik çağındaki kızdan birinin beden imajı algısını olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca pek çok genç depresyon ve anksiyete sorunu için Instagram'ı suçluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 50 yaralı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 50 yaralı
        3 çocuğunu katleden cani baba öldü!
        3 çocuğunu katleden cani baba öldü!
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Kremlin: Durov davası siyasi zulme dönüşmemeli
        Kremlin: Durov davası siyasi zulme dönüşmemeli
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti
        Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Habertürk Anasayfa