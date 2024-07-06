"Sosyal medyada gördüğünüz ürünleri bilinçsizce kullanmayın"

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Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Doktor Rana Başara Şahin, mümkün olduğunca sıcak havalarda dışarı çıkmamak gerektiğini belirterek, temmuz ve ağustos aylarında sıcakların daha çok artacağını söyledi. Özellikle saat 10.00 ile 17.00 arasında mümkün oldukça dışarı kalınmaması gerektiği uyarısında bulunan Dr. Şahin, ultraviyole indeksinin en yüksek olduğu saatler olup, dışarı çıkılacaksa mutlaka gölgenin tercih edilmesi ve dışarı çıkmadan önce güneş kreminin uygun miktarda uygulanmasını ifade etti.

"GÜNEŞ KREMİ 2-3 SAATTE BİR SÜRÜLMELİ"

Zaman geçtikçe ve terledikçe güneş kreminin de etkisi azaldığını aktaran Dr. Şahin, "Bu sebeple 2-3 saatte bir güneş kremimizi tekrar sürmeliyiz. Yazın güneşten korunmaya, güneş koruyucu sürmeye daha çok dikkat etmeliyiz. Ancak yaz kış demeden güneş kremi kullanmalıyız. Aksi takdirde ileri zamanlarda derinin kanser olma oranı oldukça artıyor. Bunun yanında sıcak çarpmasını önlemek için özellikle gün içinde tüketilen su miktarına dikkat etmeliyiz. Günde 2-3 litre kadar su tüketimine özen göstermeliyiz. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarda çalışmak zorunda olanlar mümkünse gölge alanları tercih etmeli, güneş ışından koruma özelliği olan pamuklu kıyafetler giymeli, güneş koruyucusunu sık tekrarlamalı ve sıvı tüketimine dikkat etmelidir. Ayrıca araba içinde bebek, çocuk ve evcil hayvan bırakılmamasına çok dikkat edilmelidir” dedi.

Evde yapılan maskelerin ciltte ciddi hasarlara neden olabileceğine dikkat çeken Dr. Şahin, "Cilt lekeleri için kesinlikle doğal yöntemlere başvurulmaması gerekiyor. Doğal olarak nitelendirildiğimiz yiyeceklerle veya başka doğal yöntemlerle yaptığınız maskeler cildinizde kalıcı hasarlara ve lekelere sebep olabilir. Limon ve turunçgiller cilde direk uygulandığında tam tersi ciltte Lekeye sebep olabiliyor. Cilt bakım rutinin oluşturmak ve ürünler hakkında bilgi almak için mutlaka cildiye hekiminden randevu alınmalı. Lekeleri önlemek için de güneş kremi mutlaka kullanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"BAKIM KREMLERİNİ DOKTORA SORMADAN KULLANMAYIN" "Sosyal medyada önerilen bakım kremlerini cilt doktorunuza sormadan kullanmayın" diyen Dr. Şahin, “Piyasada ve birçok farklı markada oldukça fazla ürün bulunmaktadır. Cildinize uygun olan ürünler kişiye özel ve güvenilir markalardan seçilmelidir. Bu yüzden en iyi tercih cilt doktorunuzun sizin cildinize göre önerdiği ürünler olacaktır. Bu yüzden sosyal medyada influencerların önerdiği ürünleri direkt kullanmayalım. Cilt doktorundan randevu alıp cilt probleminize uygun tedaviyle tedaviye destek cilt bakım rutini oluşturarak ürün önerisi almalısınız. Güneş hassasiyeti olan, güneş alerjisi olan, Lupus hastalığı gibi güneşle birlikte hastalığının aktivitesi artan, akne, gül hastalığı gibi cilt hastalıkları olan kişiler mutlaka güneşte çok dikkat etmelidir. Örneğin, bir akne hastası güneşe dikkat etmez ve güneş koruyucusu kullanmazsa hem sivilceleri artabilir hem de bu lekeleri artabilir. Ya da gül hastalığı varsa, cildi sürekli kızarıyorsa güneş koruyucu kullanmıyorsa şikayetlerde artış görülebilir" şeklinde konuştu.