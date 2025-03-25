Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu mücadelesi

İBB Başkanı İmamoğlu’nun ve birçok ismin 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla birlikte ülke genelinde protesto eylemleri başladı. Aynı zamanda sosyal medyada da hükümet karşıtı paylaşımlar ve tepkiler arttı. Instagram’ın ardından en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan X’te, birçok hashtag açıldı. Bu hashtag’lerin çoğu TT oldu.

Elon Musk, Trump’un ABD Başkanlığına seçilmesinden sonra sahibi olduğu X platformunu daha agresif, yönlendirici ve biçimlendirici şekilde kullanıyor. İmamoğlu paylaşımlarının ve protestolarının da itici platformu X oldu.

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CHP’nin Saraçhane’de düzenlediği gece mitingini X’ten 750 bin kişi canlı izledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 19 Mart’tan bu yana 700’ün üzerinde X hesabının mahkeme kararıyla engellendiğini duyurdu.

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Elon Musk tarafından satın alınmadan önce Twitter (X), Türkiye'den mahkeme kararlarına dayanarak gelen kararları çoğunlukla uygulamıyordu.

Bu kez X, varılan uzlaşı gereği mahkeme kararıyla iletilen hesaplara Türkiye’den girişi engelledi. Bu hesaplar, Türkiye’den görülemiyor, takip edilemiyor ancak VPN üzerinden hesaplara erişim sağlanabiliyor.

X, mahkeme kararları üzerine bu hesaplara erişim engeli getirdiğini belirtirken şu açıklamayı yaptı:

Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, Türkiye’deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700’den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz.

Herkesin ifade özgürlüğü hakkını savunmaya kararlı bir platform sağlamak X için her şeyden önemlidir ve biz Türk hükümetinin bu kararının yalnızca hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda milyonlarca Türk kullanıcıyı ülkelerindeki haber ve siyasi söylemlerden alıkoyduğuna inanıyoruz.

Bu ilkeleri hukuk sistemi aracılığıyla savunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. X olarak faaliyet gösterdiğimiz her yerde her zaman ifade özgürlüğünü savunacağız.

GOOGLE DA DÜZELTTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” unvanını özgeçmişinden silen Google da tepkiler sonrasında geri adım attı. İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra Google, arama motorundan İmamoğlu için, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ifadesini kaldırmış, yerine "iş insanı ve Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" ifadesini eklemişti.

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Google’ın bu adımı, Türkiye’de kamuoyundan tepki çekince Google kararını değiştirdi ve İmamoğlu’nun unvanı yeniden, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" olarak yazıldı.

TÜRKİYE’DE İNTERNET KULLANIMI

İnternet ve sosyal medya kullanımı Türkiye’de çok yüksek rakamlara ulaşmış durumda. Siyasetin ve siyasetçilerin artık sosyal medyayı ve platformları göz ardı etmeleri mümkün değil. We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital 2025 Türkiye raporunda, nüfusu 87.6 milyona ulaşmış Türkiye’de 77.3 milyon kişi internet kullanıyor. Bu, nüfusun yüzde 88.3’üne denk geliyor. Bu oran dünya ortalamasının bir hayli üzerinde seyrediyor. 8.2 milyar insanın yaşadığı dünya genelinde 5.56 milyar kişi internet kullanıyor. Bunun nüfusa dağılım oranı yüzde 67.9… Dünya genelinde sosyal medya kullanıcılarının sayısı 5.24 milyar iken, bunun nüfusa oranı yüzde 63.9. Türkiye’de ise 58.5 milyon kişi aktif olarak sosyal medya kullanıyor. Bunun nüfusa oranı yüzde 66.7. İnternet kullanıcılarının büyük bölümü sosyal medya kullanıyor. Türkiye'de internet kullanıcıları tüm cihazlardan günlük ortalama 7 saat 13 dakika internette zaman geçiriyor. Kullanıcılar bu sürenin 4 saat 4 dakikasını cep telefonları üzerinden internete bağlanarak geçiriyor. Türkiye'de internet kullanıcılarının temel internet kullanma nedenlerinden ilk sırada yer alan neden ise bilgi edinmek. Kullanıcıların yüzde 76.2’si interneti öncelikli olarak bilgi edinmek amaçlı kullanıyor.

Türkiye'den en çok ziyaret edilen web sitesi Google.com olurken, Google’da en çok aratılan kelime “hava durumu”. Türkiye'deki internet kullanıcıları ortalama 2 saat 43 dakikayı sosyal medya üzerinde geçiriyor. İnternet kullanıcıları yüzde 92.2 ile en çok Instagram kullanıyor. Instagram’ı sırası ile WhatsApp, Facebook ve X (Twitter) takip ediyor.