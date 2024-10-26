Sosyal medyada ‘acil’ ‘kelepir’ dolandırıcılığı

Dolandırıcılığın Yeni Yüzü: Sosyal MedyaEmlak ilanlarını artık Facebook, Instagram, TikTok ve WhatsApp gruplarında görmek mümkün. Bu denetimi zor platformlarda dolandırıcılar, sahte fotoğraflarla “acil”, “kelepir” gibi dikkat çekici başlıklarla ilanlar yayınlıyor. İlan sahipleri, kapora almak için alıcıları aceleye getiriyor ve IBAN ya da PTT aracılığıyla ödeme talep ediyor. Ancak, ödeme yapıldıktan sonra mülk ya sahte çıkıyor, ya farklı bir fiyatta oluyor, ya da dolandırıcı ortadan kayboluyor.

İstoç Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç, güvenli alım süreci için şu önerilerde bulunuyor:

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* Yerinde İnceleme: İlan verilen mülkü mutlaka yerinde görün. * Resmi Kontroller: Tapu ve belediye kayıtlarından mülk hakkında araştırma yapın. * Yazılı Sözleşme: Mülk sahibiyle yüz yüze görüşmeden ve yazılı anlaşma yapmadan kapora ödemesi yapmayın. * Sosyal Medya İlanlarına Karşı Dikkatli Olun: Yetkisiz kişilerden gelen cazip tekliflere karşı tetikte olun. Bu basit önlemlerle dolandırıcılık mağduru olma riskini azaltabilir ve yatırımınızı güvenceye alabilirsiniz.