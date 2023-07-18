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        "Sosyal medyada fotoğraf" tartışmasında bıçakladı! Genç kadın KADES'ten yardım istedi

        Denizli'de bir evde Tuğçe K. ile Hasan B. arasında "sosyal medyada fotoğraf paylaşımı" nedeniyle tartışma çıktı. Hasan B. tartıştığı kız arkadaşını meyve bıçağıyla sırtından bıçakladı. KADES uygulamasıyla ihbarda bulunan Tuğçe K., hastaneye kaldırıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 18:42
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        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
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        Denizli'de bir evde tartıştığı kız arkadaşını meyve bıçağıyla sırtından bıçakladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        AA'nın haberine göre, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi 1305 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında Tuğçe K. (25) ile Hasan B. (26) arasında sosyal medyada fotoğraf paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

        KADES UYGULAMASI İLE İHBARDA BULUNDU

        Kavgaya dönüşen olayda Hasan B, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Tuğçe K.'yi sırtından bıçakladı. Tuğçe K.'nin Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasıyla ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Sırtından yaralanan Tuğçe K., sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüpheli Hasan B.'yi polis merkezine götürdü.

        *Fotoğraflar: İHA

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