Sosyal konuta 8 milyon başvuru geldi

HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün başvuruların sona erdiği sosyal konut projesine ilişkin son verileri paylaştı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı! 1.5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324! Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul’dan" bilgilerini paylaştı.

'2 YIL İÇİNDE TESLİM EDECEĞİZ'

Projede daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerin atıldığını hatırlatan Bakan Kurum "17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz! Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise 10 bin kontenjan ayrılan “İlk İş Yerim” projesi için 65 bin 852 başvuru yapıldığı bildirildi. Açıklamada “İlk Evim Arsa” projesine de şu ana kadar 707 bin 497 başvuru yapıldığı ve başvuruların 7 Kasım’a kadar devam edeceği ifade edildi.