Sosyal Destek İstanbulkart 2025 yılında ne kadar olacak? Başvuru nereden yapılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, dar gelirli ailelere sağlanan bin TL değerindeki Sosyal Destek İstanbulkart'ın 2025 yılında artacağı açıklandı. Peki, Sosyal Destek İstanbulkart ne kadar olacak, kimler alabilir ve nasıl başvurulur? İşte, detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ekonomik güçlük çeken hanelere Sosyal Destek İstanbulkart ile her ay bin TL destek ödemesi yapıyor. 2025 yılında artacağı açıklanan destekten şu ana kadar 366 bin 929 hane yararlandı. Peki, yeni yılda ödeme kaç TL'ye yükselecek?
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2025 YILINDA SOSYAL DESTEK İSTANBULKART KAÇ TL OLACAK?
İBB, 2025 Ocak ayı itibariyla nakdi desteği bin 500 liraya çıkarılacağını açıkladı.
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KİMLER SOSYAL DESTEK İSTANBULKART İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR?
Sosyal Destek İstanbulkart için başvuru kriterleri, İstanbul’da ikamet etmek ve sosyal inceleme sonucunda, sosyoekonomik desteğe ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi şartları aranıyor.
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BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
- İstanbul Senin Uygulaması,
- Alo 153 Çözüm Merkezi,
- 1530 SMS Hattı,
- cozummerkezi@ibb.gov.tr mail adresi,
- Çözüm Merkezi Mobil Uygulama,
- İnternet yolu ile başvuru https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen
- Whatsapp Uygulaması 0552 153 00 34, Mobil Çözüm Noktası,
- Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları ve Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) yollarıyla sağlanabilir.