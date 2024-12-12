Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Sosyal Destek İstanbulkart 2025 yılında ne kadar olacak? Başvuru nereden, nasıl yapılır, şartları nedir?

        Sosyal Destek İstanbulkart 2025 yılında ne kadar olacak? Başvuru nereden yapılır?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, dar gelirli ailelere sağlanan bin TL değerindeki Sosyal Destek İstanbulkart'ın 2025 yılında artacağı açıklandı. Peki, Sosyal Destek İstanbulkart ne kadar olacak, kimler alabilir ve nasıl başvurulur? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 15:48 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ekonomik güçlük çeken hanelere Sosyal Destek İstanbulkart ile her ay bin TL destek ödemesi yapıyor. 2025 yılında artacağı açıklanan destekten şu ana kadar 366 bin 929 hane yararlandı. Peki, yeni yılda ödeme kaç TL'ye yükselecek?

        • 2

          2025 YILINDA SOSYAL DESTEK İSTANBULKART KAÇ TL OLACAK?

          İBB, 2025 Ocak ayı itibariyla nakdi desteği bin 500 liraya çıkarılacağını açıkladı.

        • 3

          KİMLER SOSYAL DESTEK İSTANBULKART İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR?

          Sosyal Destek İstanbulkart için başvuru kriterleri, İstanbul’da ikamet etmek ve sosyal inceleme sonucunda, sosyoekonomik desteğe ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi şartları aranıyor.

        • 4

          BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

          - İstanbul Senin Uygulaması,

          - Alo 153 Çözüm Merkezi,

          - 1530 SMS Hattı,

          - cozummerkezi@ibb.gov.tr mail adresi,

          - Çözüm Merkezi Mobil Uygulama,

          - İnternet yolu ile başvuru https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen

          - Whatsapp Uygulaması 0552 153 00 34, Mobil Çözüm Noktası,

          - Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları ve Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) yollarıyla sağlanabilir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        İdeal erkeği tarif etti
        İdeal erkeği tarif etti
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Habertürk Anasayfa