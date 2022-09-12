Şortlu kadının fotoğrafını çekti! Taksiciye süresiz men!

İstanbul'da dün saat 19.00 sıralarında iki kadın, Şişli Fulya’dan Beşiktaş’a gitmek için ticari taksiye bindi. İddiaya göre seyir halindeyken şoför H.U. yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğrafını çekerken yolcular duruma tepki gösterdi.
FOTOĞRAFLARI GÖSTERMEK İSTEMEDİ
İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre kadınların şoförün telefonundaki fotoğrafları görmek istemesi üzerine şoför, özel fotoğrafları olduğunu ifade ederek fotoğrafları göstermek istemedi.
YOLDA FOTOĞRAFLARI SİLMEYE BAŞLADI
Bunun üzerine iddiaya göre yolcular polise gitmek isteyince sürücü, yolcuları indirmeye çalıştı. Yolda trafik polisini gören şoförün telefonundan fotoğraf silmeye başladığı belirtildi.
ADLİYEDEN SERBEST BIRAKILDI
Kadın yolcular, polisten camdan yardım isterken, polis memuru motosikletle aracın önünü keserek durdurdu. Yolcuların iddiaları üzerine ekipler tarafından gözaltına alınan H.U.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı öğrenildi.
"FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİNİZİ GÖRDÜM"
Şoförün yoldan geçen kadının 3 kare fotoğrafını çektiğini söyleyen yolcular şoföre, "Fotoğraf galerinizi gösterirseniz problem yok. Ben kadın olarak kendimi rahatsız hissediyorum. Sağa çeker misiniz trafik polisi var zaten. İlk müsait yere çekin siz, arkada polis var. Ben hanımefendinin fotoğrafını çektiğinizi gördüm.
"BÖYLE AT KOŞTURAMAZSINIZ"
Polis baksın, 3 tane fotoğraf çektiğinizi gördüm. Son 3 fotoğrafı ya bize gösterin ya polise. Ben senin fotoğrafını görmek istemiyorum hanımefendinin fotoğrafını görmek istiyorum. Adalet var bu ülkede böyle at koşturamazsınız" ifadelerini kullandı.
"BENİM ÖZEL FOTOĞRAFIM GÖSTEREMEM"
Kadınlara, fotoğraf çekmediğini iddia eden ticari taksi şoförü ise, "Hanımefendi neden beni zora sokuyorsunuz. Sen çektin diyorsun da ben çekmedim. Benim özelime girmeyin. Özel bir fotoğrafım var ondan açmak istemedim. Açık saçık fotoğrafım var. Polis de bakamaz benim özelim. Ben telefonumu gösteremem" dedi.
TAKSİCİLİKTEN MEN EDİLDİ
Öte yandan olayın basına yansımasının ardından, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kadınları izinsiz fotoğraflayan şoför, taksicilikten süresiz men edildi" denildi.
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