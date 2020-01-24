Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Dünyaca ünlü milyarder yatırımcı George Soros, Davos'ta kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı'nın düzenlediği gecede konuştu. Soros konuşmasında dünya liderleriyle ilgili sert ifadeler kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir dolandırıcı olduğunu söyleyen Soros "Trump, dünyanın kendi etrafında dönmesini isteyen bir narsist. Başkan olma fantezisi gerçekleşince narsisizmi patolojik bir boyuta ulaştı" dedi. Trump yönetiminin ABD ekonomisini aşırı ısıttığını vurgulayan Soros "Aşırı ısınan bir ekonomi uzun süre kaynayamaz. Eğer bu durum seçimlerden hemen önce yaşansaydı yeniden seçilmesi garanti olurdu. Ancak seçime 10 ay var ve 10 ay devrimci bir zaman diliminde uzun bir süredir" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA DAHA GÜZEL BİR YER OLURDU'

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i de eleştiren Soros "Teknolojiyi kullanarak Çinlilerin hayatını tamamen kontrol altına almaya çalışıyor. Eğer görev başında olmasaydı dünya daha güzel bir yer olurdu" dedi.

Washington ve Pekin'in dünyadaki 'açık toplumlar' için en büyük tehdit olduğunu söyleyen Soros şöyle devam etti: "İki lider de makamlarının gücünün sınırlarını zorluyor. Trump kişisel çıkarları için ülke çıkarlarını kurban etmeye hazır. Yeniden seçim kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaktır. Buna karşılık Xi Jinping de bir yandan Trump'ın zaaflarını kullanıp diğer yandan da yapay zekayla insanlarını denetim altına alıyor."

1 MİLYAR DOLARLIK YENİ PROJE

Soros'un eleştiri oklarını yönelttiği bir başka dünya lideri ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi oldu. Milliyetçiliğe karşı duruşuyla bilinen Soros "Milliyetçiliğin azalmak yerine arttığını görüyoruz. En büyük geriye gidiş Hindistan'da yaşandı. Hindistan'da demokratik olarak seçilen Narendra Modi Hindu milliyetçisi bir devlet yaratıyor. Milyonlarca Müslümanı vatandaşlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor" diye konuştu.

Soros bunun yanında Açık Toplum Üniversite Ağı isimli yeni bir projesini duyurdu. Liberal değerleri taşıyan üniversiteler arasında kurulacak ağ için Soros 1 milyar dolarlık bağış yapacak.