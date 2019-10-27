Dünyaca ünlü milyarder yatırımcı George Soros gelecek yılki ABD Başkanlık Seçimleri için favori adayının Demokrat Senatör Elizabeth Warren olduğunu açıkladı.

Soros, The New York Times'a verdiği röportajda "Warren en uygun aday olarak öne çıktı. Özellikle taraf tutmuyorum ancak bana kalırsa başkanlık için en nitelikli aday o" ifadelerini kullandı. Genel olarak görüşlerini açıklamayı pek istemediğini belirten Soros "Çünkü seçmen kimi isterse onunla yaşamak zorunda kalıyorum" ifadelerini kullandı.

Elizabeth Warren ABD için 'uç' sayılabilecek sol fikirlere sahip bir akademisyen. Zenginlerden alınan vergilerin artırılmasını ve öğrenci kredi borçlarının silinmesi gerektiğini savunuyor. Dolayısıyla 8 milyar doların üzerinde bir serveti bulunan Soros'un ilk bakışta Warren'ı desteklemesi garip gelebilir. Ancak dünya genelinde liberal görüşleri savunan Soros, Warren'a karşı sıcak hislerini ilk defa kamuoyuna duyurmadı.

'BİZDEN ALIN ÖĞRENCİ BORÇLARINI SİLİN'

Haziran ayında aralarında George Soros'un da bulunduğu 18 milyarder yeni bir 'servet vergisi' ödemek istediklerini beyan eden bir mektup yayımladı. Söz konusu teklifi daha önceden en çok savunan siyasetçilerin başında Elizabeth Warren geliyordu. Söz konusu mektupta "Bu yeni vergiyle 10 yılda 3 trilyon dolarlık ek vergi geliri elde edileceği tahmin ediliyor" ifadeleri yer almıştı. 3 trilyon dolarlık bu yeni gelirin temiz enerji innovasyonu, evrensel çocuk bakımı hakkı, öğrenci borçlarının silinmesi, altyapının modernize edilmesi gibi gelecek için gerekli akıllı yatırımları finanse edebileceği vurgulanmıştı.

Warren'ın önerisi, 50 milyon dolar üzerinde serveti bulunanların bu miktar üzerindeki servetlerinin yüzde 2'sini vergi olarak ödemesini öngörüyor. Örneğin 70 milyon dolar serveti bulunan birisi, söz konusu öneri yasalaşırsa 20 milyon doların yüzde 2'sini, yani 400 bin dolar servet vergisi ödeyecek. 1 milyar doların üzerinde serveti bulunanlar ise yüzde 3 vergi ödeyecek.

'TRUMP BÜYÜK ZARAR VERİYOR'

Soros The New York Times'a verdiği son röportajda bunun yanında mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye büyük zarar vermeye devam ettiğini belirtti. Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekme kararının yanlış olduğunu savunan Soros "Bu karar ABD'nin dünyadaki nüfuzu için yıkıcı bir etkiye sahip olacak" diye konuştu.

Siyasete girmeden önce Harvard Üniversitesi Hukuk Bölümü'nde görev yapmakta olan Warren'ın ofisi ise Soros'un bu 'destek' açıklamasıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Şu anda Demokrat Parti'de 18 aday adayı gelecek sene partinin başkan adayı olabilmek için yarışıyor. Başkan adayı ön seçimle belirlenecek.

ANKETLERDE 18 ADAY ADAYI ARASINDA İKİNCİ

Bu ön seçimde oy kullanacaklar arasında anketlerde şu anda ilk sırada Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Joe Biden en önde gidiyor. Biden'a destek yüzde 27 seviyesindeyken, ikinci sırada yer alan Warren'a destek yüzde 23'e yükselmiş durumda. Biden favori bir isim olarak gözükse de anketlerde üçüncü sırada Warren'a benzer fikirleriyle tanınan Bernie Sanders geliyor. Sanders bir önceki seçimde de aday adayı olmuş ancak o dönem Hillary Clinton'a karşı giriştiği yarışı kaybetmişti.

Şimdi Sanders'ın adaylığı alamayacağını anlayıp çekilmesi durumunda Sanders destekçilerinin Elizaberth Warren'a destekleyebileceği konuşuluyor. İki aday adayına toplam destek ise yüzde 38 civarında. Dolayısıyla Soros'un 'en nitelikli aday' olarak tanımladığı Warren'ın gelecek yıl kasım ayındaki seçimlerde aday olması yüksek bir ihtimal.