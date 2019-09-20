Son günlerde dünyaca ünlü yatırımcı George Soros ABD ile Çin arasında süren ticaret savaşında çok konuşulan bir isim haline geldi. Devlet kontrolündeki Çin medyası Soros'a sert eleştirilerde bulunurken, Hong Kong Borsası'ndaki düşüşün bir kısmının nedeninin ise kendisinin yaptığı açığa satışlar olduğunu iddia etti.

Soros'un Çin'in hedef tahtasına oturmasının nedeni ise 10 Eylül'de The Wall Street Journal'da yayımlanan yazısı oldu. Soros yazısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin politikasını övdü ve Huawei konusunda taviz verilmemesi gerektiğini belirtti. Yazıda "Trump'ın dış politikadaki en büyük, ve belki de tek, başarısı Xi Jinping'in Çin'ine karşı oluşturduğu partiler üstü politikadır" ifadeleri yer aldı.

'RESMİ GÖRÜŞ' OLARAK KABUL EDİLİYOR

Komplo teorilerinin popüler ismi George Soros'un Trump'ın başlattığı ticaret savaşını desteklemesi üzerine Çin medyasında son 10 gündür neredeyse ünlü milyarderi eleştiren yeni bir haberler yer aldı. En sert yazılar ise Çin Komunist Partisi'nin himayesinde İngilizce yayın yapan haber platformu Global Times'ta yer aldı. Global Times'ın, hükümetle ilişkisi sebebiyle yayımladığı haberler sık sık Çin devletinin resmi görüşü olarak kabul ediliyor.

Global Times'ta 17 Eylül'de yayımlanan iki farklı makalede Soros'un yazısında yer alan "(Başkan) Xi Jinping'in Çin'ini yenmek ABD ulusal çıkarlarının ötesinde bir anlam taşıyor" ifadelerine yer verildi. Global Times'ta yayımlanan 'Hong Kong hisselerine saldıran spekülatörler olağanüstü bir şekilde başarısız olacak' başlıklı makalede Çin medyasında Soros'la ilgili çıkan haberlere işaret edildi.

YÜZDE 3.3 DÜŞÜŞ YAŞANDI

Yazıda kanıtlanamasa da şiddetli protestoların devam ettiği Hong Kong Borsası'nda yaşanan düşüşlerde Soros'un parmağı olduğu iddia edildi. İddiaya göre Soros, protestolar sebebiyle düşüş eğilimindeki Hong Kong Borsası'nda açığa satışlarla bir çöküşe yol açmaya çalışıyor. Söz konusu iddialar ilk olarak 13 Eylül'de ortaya atılırken bu tarihten itibaren Hong Kong Borsası'nda Hang Seng Endeksi'nde yüzde 3.3'lük süşüş yaşandı.

Çin'de merkezi hükümetin kaynaklarını harekete geçirerek Hong Kong Borsası'na yapılan saldırıları engelleyebileceği belirtilen yazıda "Kalkınan ekonomisiyle Çin, Hong Kong Borsası'nın arkasında güçlü bir şekilde durmaktadır. Soros dünyanın en büyük ikinci ekonomisiyle başa çıkamaz" ifadeleri yer aldı.

'ZAVALLI GİBİ KAYBEDECEKLER'

Soros'un 1997-98 Asya finansal krizinde benzer bir şekilde Hong Kong Borsası'na 'açığa satışlarla saldırdığı' hatırlatılan yazı şöyle devam etti: "Soros, 1997-98 döneminde başarısız olmuştu. Bundan ders almayıp aynı hatayı tekrarlamaya çalışırsa karşısında Hong Kong Borsası yatırımcılarını değil dünyanın en büyük ikinci ekonomisini bulacak. Bugün Çin ekonomisi 20 yıl öncesinden çok daha güçlüdür. Hong Kong'un iç dinamiklerinin piyasa istikrarını koruyacağını umuyoruz. Ancak şehirde bir ekonomik karışıklık olursa merkezi hükümet kötü niyetli spekülatörlerle başa çıkma yetisine sahiptir. Spekülatörler bu durumda ellerindeki herşeyi kaybedecektir."

Global Times yazının sonunda ise 'Soros dahil tüm spekülatörlere' dünyanın en büyük ikinci ekonomisiyle finansal bir savaşa girmememeleri tavsiyesinde bulunarak "Zavallı gibi kaybedecekler" mesajını paylaştı.

'ABD'Lİ ELİTLER RAHATSIZ'

Yine Global Times'ta aynı gün yayımlanan bir başka haberde ise George Soros'un bugüne kadar spekülasyon yaparak 44 milyar dolar gelir elde ettiği iddia edildi. Soros'un bugüne kadar spekülasyon yaparak Hong Kong ve Çin'de istediği parayı kazanamadığı için bu ülkeyi hedef aldığı belirtildi.

Haberde ne Soros ne de başka bir Wall Street elitinin Çin'i sarsamayacağı vurgulanarak "Çin'in sağlam bir finansal sistemi var ve kur yönetimini etkili bir şekilde yürütüyor. Çin riskleri engellemek için gerekli önlemleri aldı. ABD'li elitler Çin'in artan ekonomik kuvveti ve küresel etkinliğinin kendilerine tehdit oluşturduğunun farkında. Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ni başlatmasıyla bunun daha da farkına vardılar. ABD finansal elitinin önemli bir mansubu olan Soros'un Pekin'e yönelik sert sözleri bu yüzden şaşırtıcı olmadı" denildi.

8 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM HEDEFİ

Türkiye de dahil olmak üzere 65’ten fazla ülkenin ekonomik ve kültürel hayatına canlılık kazandırılmasını hedefleyen Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında bu ülkelerde Çin'in desteğiyle 8 trilyon dolarlık altyapı yatırı yapılması hedefleniyor. Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasını hedefleyen bu girişime Çin hükümeti büyük önem veriyor. Yapılacak yatırımlarla bu ülkelerle yıllık ticaretini 10 yıl içerisinde 1.1 trilyon dolardan 2 trilyon dolara çıkarmayı hedefliyor. Projenin gerçekleşmesiyle Çin'in ekonomik ve siyasi etki alanının genişlmesi beklense de bugüne kadar ABD'den resmi olarak proje hakkında olumsuz bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen Çin medyası sık sık ticaret savaşınnın hedeflerinden birisinin Kuşak ve Yol Girişimi'ni engellemek olduğunu iddia ediyor.

1992 YILINDA BİR HAFTADA 2 MİLYAR DOLAR KAZANMIŞTI

Günümüzde finansal dalgalanmalarda farklı ülkelerde Soros'un gündeme gelmesi 1992 yılında İngiltere Merkez Bankası'yla girişip kazandığı mücadeleye dayanıyor. Soros o dönem İngiltere ekonomisinin kötüye gittiğini bu sebeple sterlinin devalüe edilmesi gerektiğini savunuyordu. Avrupa Kur Mekaznisması'na (ERM) katılan İngiltere Merkez Bankası ise 1 sterlinin değerini 2.7 Alman Markı'nın üzerinde tutmak istiyordu. Bunun yanında ERM'de yer alması sterlini devalüe etmesinin de zaten önünde bir engel olarak duruyordu. 10 Eylül 2991'de Soros 10 milyar dolar değerinde sterlin satıp mark aldı.

İngiltere Merkez Bankası rezervinden 15 milyar dolarlık döviz satmasına rağmen sterlindeki düşüşü durduramadı. Banka tarihinde ilk defa bir gün içerisinde iki kez faiz artırmak zorunda kaldı. 16 Eylül'de İngiltere Merkez Bankası baskılara dayanamadı ve sterlini ERM'den çıkartarak yüzde 16 devalüe etti. George Soros söz konusu haftada aldığı pozisyonlarla 2 milyar dolar kâr etti.