Sörloth gözünü La Liga'da gol krallığına dikti!
Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth, gözünü La Liga'da gol krallığına dikti. Norveçli futbolcu, ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti ve gol krallığı yarışında ikinci basamağa çıktı
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Bir zamanlar Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, LaLiga'da gol krallığına oynuyor.
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Villarreal'in, Rayo Vallecano'yu 3-0 yendiği maçta 2 gol bulan Norveçli oyuncu, bu sezon ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti.
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28 yaşındaki futbolcu, böylece gol krallığı yarışında Jude Bellingham'ı yakaladı ve İngiliz oyuncuyla 2'nci basamağı paylaştı.
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La Liga krallık yarışında zirvede 19 golle Girona'dan Artem Dovbyk yer alıyor.
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İlk 5 içerisinde ayrıca Barcelona'dan Robert Lewandowski'nin ve Osasuna'dan Ante Budimir'in 16 golü bulunuyor.
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Trabzonspor formasıyla 33 golü bulunan forvet oyuncusu, bordo mavili ekipten ayrıldıktan sonra istediği performansı bir türlü gösterememişti.
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Sırasıyla Leipzig ve Real Sociedad'ta oynayan Sörloth, bu 2 kulüpte de toplam 30 kez fileleri havalandırabildi.
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Norveçli futbolcu, bu sezonsa tüm kulvarlarda şimdiden 20 kez topu ağlarla buluşturmayı başardı.