Kuzeyin Kralı Kralı Sörloth, tam anlamıyla ‘Takıma bedel’ oyuncu... Sezon başında İngiliz Crystal Palace’tan 6 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında 2 yıllığına kiralanan Sörloth, Karadeniz ekibini zirveye taşırken, onu satan takım Premier Lig’de 14. sırada ve küme düşme potasının hemen üzerinde bulunuyor. 24 yaşındaki golcünün Trabzonspor’da gösterdiği performans, İngilizler’i bin pişman ederken, skor gücü de parmak ısırtıyor.

Sörloth, Trabzonspor formasıyla ligdeki 21 karşılaşmada 17 gol atıp, 5 de asist yaparken, 22 gole doğrudan katkı sağladı. Başarılı golcü bir maçta ise oynamadı. Sörloth’un maç başına skor katkısı 1.04’e ulaştı. Onu satan Crystal Palace ise şu ana kadar Premier Lig’de 26 karşılaşmada sadece 23 gol kaydetti, maç başına gol ortalaması 0.88’de kaldı.

KARİYERİNİN ZİRVESİNE ÇIKTI

Alexander Sörloth, Karadeniz ekibinde kariyerinin zirvesine çıktı. Ligde 17 golle krallık yarışında adını zirveye yazdıran 24 yaşındaki oyuncu, Bordo-Mavili forma ile geçmiş dönemdeki performans verilerini geride bıraktı. Sörloth, ülkesinin takımlarından Rosenborg ekibinde 2013-2015 yılları arasında 10 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetti.

Golcü oyuncu yine Norveç ekiplerinden Bodo/Glimt takımında ise 27 mücadelenin 20’sinde ilk on birde sahaya çıktı ve 14 gol, 6 asistle oynadı. Ülkesindeki çıkışının ardından Hollanda takımlarından Groningen’e transfer olan Sörloth, 42 resmi maçta 6 gol, 4 asistle oynadı.

Sörloth, Danimarka ekibi Midtjylland’ta 26 maçta 15 gol, 9 asistle oynadı. Crystal Palace’ta ise 20 resmi maçta 1 gol atıp, 1 asist yaptı. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık gittiği Gent’te de 22 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

NORVEÇ BASINI NE DEDİ?

Norveç basını yıldız golcünün Sivasspor karşısında attığı golü ve ikinci goldeki katkısını manşetlere taşırken, “Sörloth atıyor, Trabzonspor şampiyonluğa yürüyor” başlıkları kullanıldı. Trabzonspor onun gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Sörloth 44 puanın 34’üne doğrudan katkı yaptı.

OPSİYONU TRABZON'DA

Sörloth konusunda en çok merak edilen konulardan biri de satın alma opsiyonu. Norveçli golcüyü 2 yıllığına kiralayan Trabzonspor’un 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu da tek taraflı kullanmak hakkı var. Trabzon’dan yıllık 750 bin euro kazanan Sörloth’un opsiyonu kullanıldığında sözleşmesi de 2023’e kadar uzamış olacak.