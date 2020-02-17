AĞAOĞLU TEMKİNLİ

Camia şampiyonluk havasına girmesine rağmen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezon sonuna vurgu yaptı. Sivasspor mücadelesinin ardından açıklamalar yapan Ağaoğlu, "Önümüzde Beşiktaş maçı var. Ondan sonra da maçlar var. Hepsi zor maçlar, hiçbir maç kolay değil. Artık yolun yarısını geçtikten sonra herkes kendi hesabını yapıyor"