Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6. ve 9. sınıf 2. ortak sınav sonuçları nereden bakılır?
Ortak sınav sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce 6. ve 9. sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen 1. dönem 2. ortak sınavlar 26-27 Aralık tarihlerinde uygulandı. MEB 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları odsgm.meb.gov.tr ve e-Okul adresi üzerinden açıklanacak. İşte, "Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6. ve 9. sınıf 2. yazılı sınav sonuçları nasıl öğrenilir?" sorularının yanıtları hakkında detaylar...
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan ortak sınav sonuçları bekleniyor. Ortak yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde açıklanacağı belirtildi. Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak. Öğrenciler e-Okul üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...
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ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık'ta, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık tarihinde tamamlandı. Ortak sınav sonuçlarının açıklanma tarihi net olmamakla beraber 6 Ocak 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.
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DEĞERLENDİRME 100 TAM PUAN ÜZERİNDEN OLACAK
Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek.
Yanlış cevaplar ise puanlamaya dahil edilmeyecek ve doğru cevapları etkilemeyecek. Sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.
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MAZERET SINAVI DA YAPILACAK
Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı bildirilecek. Sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.
Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının tarihi, il milli eğitim müdürlüklerince ilan edilecek. Mazeret sınavlarının soru ve cevap anahtarları, ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak, sınavın uygulanması ise eğitim kurumu sınıf veya alan zümrelerince yapılacak.
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Mazeret sınavlarına katılmayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak ve öğrenci sınava katılmamış olarak değerlendirilecek.
Öğrenci velisi, 3 iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne sınav sorularına yönelik itirazı için dilekçeyle başvurabilecek.
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Ortak yazılı sınav soru itirazları, ülke ve il geneli yapılan sınavlarda ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe milli eğitim müdürlüklerince, okul geneli yapılan sınavlarda ise okul müdürlüklerince cevaplanacak.
Ülke, il ve ilçe genelinde yapılan ortak yazılı sınavların cevap kağıtları, okullarda muhafaza altına alınacak.
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