Turner, Jonas Kardeşler’in üyesi eşini de övmeyi ihmal etmedi. Grubun en sevdiği şarkılarının ‘Fly With Me’ ve ‘Hesitate’ olduğunu belirten oyuncu, bir takipçisinin, “En sevdiğin görsel sanat parçası nedir?” soruna ise şu yanıtı verdi: “Joe Jonas.”