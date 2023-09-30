Songül Öden taşındı
İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Songül Öden, doğuma günler kala evini değiştirdi
Giriş: 30.09.2023 - 16:11 Güncelleme: 30.09.2023 - 16:11
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2020'de Arman Bıçakçı ile nikâh masasına oturan Songül Öden'in geçtiğimiz ay hamile olduğu öğrenilmişti.
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Kızı bebek bekleyen Songül Öden, doğuma günler kala ev değiştirdi.
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Kedilerinin yeni düzene alışmakta zorlandığından da bahseden ünlü oyuncu evinden fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı.
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İşte Öden'in paylaştığı fotoğraflar...
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