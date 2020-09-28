"3 KERE GÖĞÜSLERİMİ KÜÇÜLTTÜM"

Karlı, "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı. Altı oluyor, üstten fermuar çekilmiyordu. Asistan arkadaşlar 'Allah aşkına bir git, küçült' dedi. 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum" demişti.