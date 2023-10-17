Songül Karlı annesiyle pozunu paylaştı! Anne kızın güzelliği dillere destan!

50 yaşında olan Songül Karlı, sık sık estetik dokunuşlar yaptırmak için doktorunun kapısını çalıyor. Son olarak geçirdiği göğüs operasyonundan pişman olduğunu söyleyen Songül Karlı, "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için. elbiselerde güzel durmak için mecburen yaptırdım. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi" şeklinde bir açıklama yapmıştı.