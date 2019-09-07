The Politician

Santa Barbaralı zengin bir ailenin çocuğu olan Payton Hobart'ın kariyer planı 7 yaşından beri hiç değişmemiştir. ABD Başkanı olmaktan başka bir hedefi yoktur... Ama her şeyden önce Saint Sebastian Lisesi'nde kazanması gereken çok zor bir seçim vardır... Başrolde Ben Platt'ı izleyeceğimiz dizide Jessica Lange, Gwyneth Paltrow gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor. Ryan Murphy, Brad Falchuk ve Ian Brennan'ın imzasını taşıyan komedi dizisinin ilk sezonu Netflix'te 27 Eylül'de yayınlanacak. Ryan Murphy'yi “Nip/Tuck” ve “Glee” gibi başarılı dizilerden hatırlıyoruz. Dizinin uzun vadeli hedefi Payton Hobart'ın her sezonda ayrı bir seçime katılması.