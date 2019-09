The Morning Show

Apple TV+, internet üzerinden yayın yapan yeni dijital platformlardan biri... Sonbahar dönemindeki en iddialı dizisi ise “The Morning Show”... Dizinin, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell gibi yıldız isimlerden oluşan iddialı bir kadrosu var. Brian Stelter'ın “Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning” başlıklı, gerçek olayları konu edinen kitabından uyarlanan dizi, 20 bölüm ve iki sezon olarak planlandı. Dizi, bir televizyon kanalında “The Morning Show” adlı popüler bir haber programını sunan Alex Levy'nin öyküsünü anlatıyor. Komedi ve dramı birleştiren dizinin tam olarak hangi gün yayınlanacağı henüz belli değil.