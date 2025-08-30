Sonbaharın rüzgarlı ve serin havası kapıda, peki siz bu geçiş dönemine hazır mısınız? Doğru beslenme alışkanlıkları, vitamin-mineral dengesi ve doğal detoks yöntemleriyle bu sezonu enerjik geçirebilirsiniz. İşte sonbahara özel beslenme tüyoları…

REKLAM advertisement1

DETOKS VE SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİ

Detoks, kelime anlamı olarak “vücudu zararlı maddelerden arındırma” sürecidir ve detoksifikasyon kelimesinin kısaltılmış halidir. Sağlıklı bir bireyde karaciğer ve akciğerler doğal bir detoks mekanizması olarak çalışır. Terleme ve idrar yoluyla da toksinler vücuttan atılır. Ancak detoks programları kapsamında hazırlanan sebze-meyve suları ve bitki çaylarının da bedeni arındırmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir.

REKLAM

Burada asıl önemli olan; dengeli ve düzenli bir beslenme alışkanlığı kazanmak ve bunu sürdürebilmektir. Düzenli spor yapmak da sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır.

BESLENMEDE UZMAN DESTEĞİNİN ÖNEMİ

Kısa süreli beslenme planlarında bazı gıdaların idrar söktürücü, ödem atıcı, antienflamatuar ve rahatlatıcı etkilerinden faydalanmak mümkündür. Ancak bu uygulamalar mutlaka bir uzman kontrolünde yapılmalıdır. Çünkü bazı besinler kullanılan ilaçlarla etkileşime girerek sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlü tutmak için vitamin ve mineral desteği büyük önem taşır. Peki, sonbahar aylarında sağlıklı beslenmek için nelere dikkat etmeliyiz? REKLAM SONBAHARDA SAĞLIKLI BESLENME İÇİN İPUÇLARI - Çok soğuk ve ağır yiyeceklerden uzak durun. Vücut mevsim geçişlerinde daha sıcak gıdalara ihtiyaç duyar. Tarçın, zencefil, zerdeçal gibi baharatları tüketerek kan dolaşımınızı hızlandırabilirsiniz. - Balkabağı, lif ve beta karoten bakımından zengindir. Beta karoten cilt ve göz sağlığını korur, alerjik reaksiyonların kontrolüne yardımcı olur. - B vitamini açısından zengin tahılları tüketmek ruh halinizi düzenler ve mevsimsel depresyon belirtilerini azaltabilir. - Brüksel lahanası, havuç, böğürtlen, sarımsak ve ıspanak gibi sonbahar sebze ve meyveleri güçlü antioksidan kaynaklarıdır. - Nitrat açısından zengin pancar, sağlıklı kan basıncını destekler. Yemeklerde gıda boyası yerine doğal pancar kullanabilirsiniz. - Sarımsak, soğan, havuç, patates ve pancar gibi kök sebzeler mevsiminde bol bulunur ve düzenli tüketilmelidir.

- Elma ve soğan, kuersetin içerikleri sayesinde alerjik reaksiyonlara yol açan histamin salınımını azaltır. REKLAM - Mevsim geçişlerinde metabolizma hızınız değişebilir. Bu süreçte A, C, E vitaminleri ile selenyum, çinko, magnezyum ve omega-3, omega-9 yağ asitleri yeterli miktarda alınmalıdır. - Sigara içen kişiler, C vitamini ihtiyacını sigara içmeyenlere kıyasla iki kat fazla karşılamalıdır. - Yemeklerinizi ızgara, buğulama veya haşlama gibi sağlıklı pişirme yöntemleriyle hazırlayın. - Hava sıcaklıklarının düşmesiyle harcanan enerji miktarı azalabilir. Kalori alımınızı kontrol ederek kilo artışını önleyin. Haftada en az 2-3 gün egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. - Lif açısından zengin kuru baklagiller, tam tahıllar, sebze ve meyveleri beslenmenize dahil edin. - Vücudunuzun toksinlerden arınması için günlük 8-12 bardak su içmeye özen gösterin. Detoks uygulamaları, mevsim sebzeleri ve dengeli beslenme alışkanlıklarıyla birleştiğinde sağlıklı bir yaşamın temellerini oluşturur. Ancak her bireyin ihtiyaçları farklı olduğundan, uzman desteğiyle planlanan bir beslenme programı hem sağlığınızı korumanıza hem de mevsim geçişlerini daha enerjik geçirmenize yardımcı olacaktır.

Görsel Kaynak: istockphoto