        2025 Sonbaharı'na bu parçalar hükmedecek... Bu sonbaharda sıklıkla göreceğimiz trend parçalar neler?

        2025 Sonbaharı'na bu parçalar hükmedecek... Bu sonbaharda sıklıkla göreceğimiz trend parçalar neler?

        2025 Sonbaharı'nda moda dünyası cesur ve özgün bir tavır sergiliyor. Uçuşan bohem eteklerden modern okul stiline, payetli tasarımlardan deri dokunuşlara kadar birçok farklı trend aynı sezonun parçası. Bu sonbahar herkes kendi stilini yeniden keşfetme şansı yakalayacak. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 13:30 Güncelleme: 24.08.2025 - 13:30
        2025 Sonbaharı'na bu parçalar hükmedecek
        Klasik şıklıkla asi ruhun, sade çizgilerle ihtişamın buluştuğu bir sezon bizi bekliyor. 2025 Sonbaharı’nda moda yalnızca kıyafetlerden ibaret değil; onları nasıl kombinlediğiniz, ne kadar cesur olduğunuz ve hangi ruh halini yansıttığınız da önemli...

        GÖÇEBE RUHU

        Sonbaharda bohem dokunuşlar ön planda olacak. Uzun, uçuşan etekler, işlemeli ceketler, kat kat takılar ve bol bluzlar bu stilin ana parçaları. Yere yakın ayakkabılar ve kalın kemerlerle tamamlanan kombinler, özgür bir göçebe ruhunu yansıtıyor.

        MODERN PREP

        Okul esintili bir tarz bu sezon yeniden yorumlanıyor. Klasik gömlekler, blazer ceketler, pileli etekler ve kazaklar katmanlı şekilde kullanılıyor. Kalın çoraplar, büyük çantalar ve retro gözlüklerle desteklenen bu görünüm, ciddi olduğu kadar enerjik bir tavır da sunuyor.

        MİNİMALİSTLERE MAKSİMALİZM

        Sade stil sevenler için sezon yeni bir oyun alanı sunuyor. Püskül, fırfır ve drape gibi detaylar artık minimal görünümlere eklenecek. Siyah ve krem tonlarında tasarlanmış bu parçalar, hareket ettikçe canlılık katan zarif bir ışıltı veriyor.

        İÇ GİYİM ESİNTİLERİ

        Dantel detaylı slip elbiseler, ipek bluzlar ve transparan parçalar günlük giyimde öne çıkıyor. Deri ceketler veya kaşmir kazaklarla kombinlenen bu parçalar, romantik bir hava katarken günlük şıklığı da koruyor.

        UPTOWN PUNK

        Deri bu sezon en asi haliyle geri dönüyor. Kemerli ceketler, zımba detaylı etekler ve vatkalı gömleklerle feminen-sivri bir kontrast yaratılıyor. Punk’tan ilham alan bu stil, güçlü ve özgün bir ifade biçimi sunuyor.

        HER AN PAYET

        Gün boyu ışıltı mottosuyla payetler sadece geceye sıkışmıyor. Payetli etekler, işlemeli bluzlar veya taşlı pantolonlar gündüz kazaklarla, akşam şık ayakkabılarla kullanılabiliyor.

        KIRSAL KODLAR

        Köy evlerini hatırlatan parçalar öne çıkıyor: Ekose etekler, kalın örgü kazaklar, yağmurluk görünümlü montlar ve lastik çizmeler. Hem nostaljik hem de dayanıklı olan bu tarz, özellikle soğuk ve yağışlı günler için ideal.

        CESUR RENK UYUMU

        Pastel tonlarla canlı renklerin çarpıcı birlikteliği bu sezon öne çıkıyor. Açık pembe ile kırmızı, buz mavisiyle kahverengi ya da yeşil ile sarı gibi alışılmadık uyumlar denemekten korkulmuyor.

        Kaynak: Vogue, Harper's Bazaar, Marie Clarie

        Fotoğraf kaynak: Shutter Stock

