Kenelere tür tür bakmak gerektiğinin altını çizen Keskin, şöyle devam etti: "Dünyada binden fazla kene türü var. Bunların 55'inin ülkemizde varlığı biliniyor. Özellikle göçmen kuşlar keneyi çok rahat uzun mesafe taşıyabiliyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarla ülkemizde de yaygın olarak görülen 'Hyalomma marginatum' türü kenenin Avrupa'nın orta ve kuzey kesimlerinde de tespit edildiğini biliyoruz. Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de bu kene türünün tespit edildiğine dair çalışmalar var."