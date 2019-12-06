Analistler, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışına rağmen konuya ilişkin tedirginliklerin devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında, ABD'de istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatli kazançlar verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.