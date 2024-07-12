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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler: Van'da deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son depremler: Van'da deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; akşam saatlerinde Van'da deprem oldu. Yurtta ve dünyada son depremler yaşanmaya devam ediyor. En ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede sorusuna yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 08:05 Güncelleme: 12.07.2024 - 23:49
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        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini duyurmaya devam ediyor. En son deprem Van'da meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 8,85 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        • 2

          VAN'D DEPREM

          Van Gölü'nde saat 23.19'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

          15:35'te AFAD'ın açıklamalarına göre Göksun, Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.0 olarak bildirirken derinliğini ise 7.3 kilometre olarak kaydetti.

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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