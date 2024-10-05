Deprem yaşadığımız konum itibariyle irili ufaklı yaşanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. 4 Ekim AFAD verilerine göre, Konya'da deprem meydana gelmişti. Son olarak Marmara Denizi’nde deprem oldu. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi