EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

Ege Denizi'nde Eğriboz Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verdiği bilgiye göre saat 17.14'te meydana gelen depremin, 9,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi

İKİ KENT 2.8 İLE SALLANDI!

Saat 00.14'te Sincik, Adıyaman'da 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından kısa bir süre sonra Aladağ, Adana da 2.8 ile sallandı.

KAYSERİ'DE 3.7'LİK DEPREM!

19 Ocak gecesi Kayseri daha büyük bir deprem atlattı. 8 kilometre derinlikte meydana gelen deprem 3.7 büyüklüğünde atlatıldı. Depremin merkezi Yahyalı oldu.