Türkiye'de yaşanan son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayınlanıyor. İşte 21 Nisan Perşembe günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...
21 NİSAN AFAD SON DEPREMLER
21 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.04.21 11:59:25 36.6022 28.3085 39.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.21 11:31:08 40.4678 29.2578 0.0 -.- 1.3 -.- GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.04.21 10:43:44 37.0935 27.7220 13.6 -.- 1.7 -.- GOKPINAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.04.21 10:07:38 40.5000 29.2828 0.0 -.- 1.3 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.04.21 09:22:53 34.7872 24.2057 19.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.21 09:03:54 36.9607 27.6567 4.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.21 08:28:50 40.0418 40.7462 14.2 -.- 2.3 -.- BALLITAS-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2022.04.21 08:09:20 37.0297 27.6283 7.3 -.- 1.9 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.04.21 07:32:24 40.4615 42.4008 3.1 -.- 1.7 -.- SENPINAR-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2022.04.21 07:04:47 36.9892 27.6530 8.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.21 06:55:45 36.7390 27.5018 89.2 -.- 2.0 -.- SINDI-DATCA (MUGLA) İlksel
2022.04.21 06:32:14 40.4715 34.7945 5.6 -.- 2.5 -.- TATAR-(CORUM) İlksel
2022.04.21 06:26:59 37.0418 28.4188 8.0 -.- 1.7 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.21 06:26:08 37.2412 29.5923 8.9 -.- 2.0 -.- KUCUKALAN-CAVDIR (BURDUR) İlksel
2022.04.21 05:51:34 38.6543 43.1802 5.0 -.- 2.3 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2022.04.21 05:30:56 34.7067 24.1053 21.8 -.- 3.0 2.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.21 04:14:04 38.4727 39.2087 38.4 -.- 1.9 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.04.21 03:53:41 39.4830 32.3693 5.0 -.- 2.0 -.- KARAYAVSAN-POLATLI (ANKARA) İlksel
2022.04.21 03:25:44 38.4220 39.0235 38.3 -.- 2.2 -.- CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.04.21 01:44:40 35.9587 29.7998 20.7 -.- 1.2 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2022.04.21 01:16:45 40.0647 40.6800 5.0 -.- 1.7 -.- HALILKAYA-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2022.04.21 01:13:27 35.8663 29.5867 25.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.21 01:07:57 40.6577 27.4012 9.7 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
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