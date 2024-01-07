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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER LİSTESİ: Kahramanmaraş'ta deprem!! AFAD ve Kandilli 7 Ocak nerede deprem oldu?

        Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ve Kandilli 7 Ocak son depremler listesi

        Son depremler AFAD ve Kandilli listesi 7 Ocak Pazar günü, günün ilk saatleriyle birlikte en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle bugün Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından gözler son depremler listesine çevrildi. Peki, bugün son deprem nerede ne zaman oldu? İşte merak edilip araştırılan AFAD ve Kandilli son depremler 7 Ocak listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 19:49 Güncelleme: 07.01.2024 - 19:49
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          SON DEPREMLER LİSTESİ 7 OCAK... Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman oldu? Günün ilk ışıklarıyla birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki son depremler AFAD ve Kandilli rasathaneleri tarafından anbean kaydediliyor. İşte 7 Ocak son depremler listesi...

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          SON DEPREM NEREDE NE ZAMAN OLDU?

          AFAD ve Kandilli verilerine göre 7 Ocak Pazar günü saat 01.07'de Ege Denizi Çandarlı Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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          Meydana gelen depremin ardından gözler Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. İşte 7 Ocak AFAD ve Kandilli son depremler tablosu...

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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