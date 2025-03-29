Son depremler listesi: 30 Mart deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu!
Son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Bugün meydana gelen depremleri AFAD ve Kandilli tüm verileriyle duyurmaya devam ediyor. Peki 30 Mart deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte yurtta yaşanan son depremler
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Son depremler listesi 30 Mart Pazar günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. 30 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ''Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde ve ne zaman meydana geldi?'' soruları yanıt buluyor. İşte son depremler listesi
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EGE DENİZİ’NDE DEPREM
Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre Ege Denizi deprem derinliği 12.8 olarak ölçüldü.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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