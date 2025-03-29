EGE DENİZİ’NDE DEPREM

Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre Ege Denizi deprem derinliği 12.8 olarak ölçüldü.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.