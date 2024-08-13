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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi: AFAD duyurdu! 14 Ağustos 2024 bugün Sivas’ta deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi: AFAD duyurdu! 14 Ağustos 2024 bugün Sivas'ta deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Yurt genelinde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Sivas'ta deprem oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ''Sivas'ta deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 14 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 10:58 Güncelleme: 14.08.2024 - 00:14
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        • 1

          Sivas deprem ile sallandı. Şehrin Merkez ilçesinde meydana gelen şiddetli sarsıntıyı hissedenler arama motorlarında ‘’Az önce Sivas’ta deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Sivas depremi büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere 14 Ağustos son depremler listesi üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte AFAD ve Kandilli verileri ile son dakika deprem haberleri.

        • 2

          SİVAS’TA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sivas ili Merkez ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 8.7 km derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          Büyüklük:4.1 (Mw)

          Yer:Merkez (Sivas)

          Tarih:2024-08-13

          Saat:10:33:16 TSİ

          Enlem:39.6525 N

          Boylam:37.37306 E

          Derinlik:9.7 km

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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